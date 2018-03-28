Парламент Риги рассмотрит вопрос о выделении семьям погибших при пожаре в Кемерове €50 000 

Мэр Риги Нил Ушаков рассказал о предложении депутатов Рижской думы выделить €50 тыс. семьям погибших в Кемерове.
«Рига окажет помощь семьям, потерявших близких в страшной трагедии в Кемерово, в размере 50 000 евро (более 3,5 млн руб. по текущему курсу, — RNS). С такой инициативой выступили многие депутаты Рижской думы», — написал Ушаков на своей странице в Facebook.
По его словам, завтра это решение будет рассмотрено на думском финансовом комитете.
25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел пожар. По данным СКР, в результате пожара погибли 64 человека. В связи с трагедией 28 марта объявлен днем траура в России.