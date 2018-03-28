В ГД внесен проект о десятикратном увеличении штрафов за отсутствие на товарах потребительской информации

Вячеслав Тимченко и Сенаторы Виктор Бондарев Олег Мельниченко внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий увеличение в десять раз штрафов для производителей товаров, работ и услуг, которые не указывают необходимую для потребителей информацию (в том числе сведения об изготовителе, продавце и иной информации). Соответствующий документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

«Согласно обзору правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности Роспотребнадзора за третий квартал 2017 г. недоведение до потребителя указанной информации является одним из типовых нарушений (как в 2016 г., так и в 2017 г. ситуация остается без изменений)», — следует из пояснительной записки.

Отмечается, что в настоящее время административные штрафы не оказывают должного превентивного воздействия на недобросовестных продавцов. В связи с этим авторы инициативы предлагают за соответствующее нарушение увеличить размер штрафных санкций в десять раз: для граждан в размере от 10 тыс. до 20 тыс. руб., на должностных лиц — от 30 тыс. до 40 тыс. руб., на юридических лиц — от 300 тыс. до 400 тыс. руб.

Кроме того, законопроектом предлагается увеличить штрафы за отсутствие у товаров подтверждения соответствия (сертификации): для должностных лиц в размере от 30 тыс. до 40 тыс. руб. (увеличив только нижний предел), для юридических лиц — от 300 тыс. до 400 тыс. руб.

«Как показывает статистика осуществления надзорной деятельности в сфере технического регулирования, большая часть проведенных проверок не выявляет нарушений обязательных требований, представляющих непосредственную угрозу причинения вреда. Вместе с тем, в СМИ регулярно появляются сообщения о подобных нарушениях, что свидетельствует о ее актуальности», — объясняют свое предложение сенаторы.

Кроме того, документом предполагается повышение штрафов для изготовителей, исполнителей и продавцов за нарушения требований технических регламентов. Так, в случае выявления нарушений до дня их вступления в силу будут выписываться штрафы в размере от 2,5 тыс. до 5 тыс. руб. для граждан, для должностных лиц — от 25 тыс. до 50 тыс. руб., для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без юридического образования — от 50 тыс. до 80 тыс. руб., для юрлиц — 250 тыс. до 500 тыс. руб.

В случае, если нарушение технических регламентов повлекли причинение вреда жизни или здоровью людей и животных, имуществу физических или юрлиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, либо создавшие угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, на граждан будет накладываться штраф от 5 тыс. до 10 тыс. руб. и конфискацию предметов правонарушения, на должностных лиц — от 50 тыс. до 80 тыс. руб., на предпринимателей без юридического образования — от 80 тыс. до 110 тыс. руб. с конфискацией предметов административного правонарушения, на юрлиц — от 500 тыс. до 800 тыс. руб. с конфискацией предметов административного правонарушения.

За повторное административное правонарушение также предполагается повышение штрафов. Для граждан — от 10 тыс. до 20 тыс. руб. с конфискацией предметов административного правонарушения, для должностных лиц — от 80 тыс. до 110 тыс. руб., для предпринимателей без юридического образования — от 110 тыс. до 150 тыс. с конфискацией предметов административного правонарушения либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток с конфискацией предметов административного правонарушения, для юрлиц — от 800 тыс. до 1 млн руб. с конфискацией предметов административного правонарушения либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток с конфискацией предметов административного правонарушения.