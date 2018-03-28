В Савелках завершается весенняя прививочная компания от бешенства животных

В ближайшие дни на территории района Савелки будут работать три прививочных пункта в шаговой доступности. В пятницу, 30 марта, жители смогут вакцинировать домашних собак и кошек от бешенства с 16.00 до 19.00 в корпусе 351, в субботу, 31 марта — с 11.00 до 14.00 в корпусе 521. Еще один пункт в корпусе 617 будет работать 3 апреля, после чего прививочные пункты района закроются до осени.