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В Савелках завершается весенняя прививочная компания от бешенства животных
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В Савелках завершается весенняя прививочная компания от бешенства животных 

Савелки 1 час назад
Фото: Савелки
В ближайшие дни на территории района Савелки будут работать три прививочных пункта в шаговой доступности. В пятницу, 30 марта, жители смогут вакцинировать домашних собак и кошек от бешенства с 16.00 до 19.00 в корпусе 351, в субботу, 31 марта — с 11.00 до 14.00 в корпусе 521. Еще один пункт в корпусе 617 будет работать 3 апреля, после чего прививочные пункты района закроются до осени.
По информации председателя столичного Комитета ветеринарии Алексей Сауткина, в Москве и Зеленограде в прошлом году было организовано свыше 2 тысяч прививочных пунктов, где вакцинацию от бешенства прошли более 400 тысяч домашних животных. Число случаев бешенства за два последних года снизилось в городе с двадцати до шести.
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