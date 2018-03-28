Акция «Свободный приходской магазин» состоится в местном храме

Активисты храма Державной иконы Божией Матери объявили о проведении нового «Свободного приходского магазина». Акция состоится уже в это воскресенье, 1 апреля.

«Учитывая, что на дворе Великий Пост, мы решили провести наш «Свободный приходской магазин» во второй раз за это благословенное время», — уточнили организаторы в группе храма во ВКонтакте.

Традиционное мероприятие по сбору и обмену вещей в местной церкви проходит примерно один раз в два месяца. Последний «приходской магазин» состоялся 18 марта. В результате активисты храма собрали рекордное количество мешков с одеждой — 33. Как сообщила нашему изданию одна из ответственных за благотворительную акцию Наталия Губогло, люди уже, не стесняясь, приносят вещи и берут взамен. Многие выразили большое желание принять участие в мероприятии, поэтому решено было провести «приходской магазин» раньше, чем обычно.

Акция будет проходить во дворе храма Державной иконы Божией Матери с 10:00 до 14:30.

Фото: Храм Державной иконы Божией Матери в Чертаново