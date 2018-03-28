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Житель Воронежской области лишился имущества на сумму 8,5 млн рублей из-за долга по кредиту
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Житель Воронежской области лишился имущества на сумму 8,5 млн рублей из-за долга по кредиту 

Вести Воронеж 39 минут назад
Фото: Вести Воронеж
Мужчина лишился жилья и земельных участков.
В Воронежской области мужчина задолжал по кредиту огромную сумму, но не торопился отдавать деньги и в итоге лишился жилья и земельных участков общей стоимостью в 8,5 млн рублей. Об этом сегодня, 28 марта, рассказали в пресс-службе регионального отделения управления Федеральной службы судебных приставов. Живёт мужчина в Богучарском районе. По словам правоохранителей, он задолжал по кредиту шесть миллионов рублей. Однако он никак не пытался вернуть деньги, и тогда в дело пришлось вмешаться судебным приставам. Они арестовали недвижимость и земельные участки, которые находились в залоге у банка. И в соответствии с законом, передали имущество должника финансовой организации, которая выставила всё на торги.
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