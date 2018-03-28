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«10 тысяч шагов к жизни»: астраханцы примут участие в акции по поддержанию здоровья
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«10 тысяч шагов к жизни»: астраханцы примут участие в акции по поддержанию здоровья 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Акция начнется в девять часов утра на территории парка Астраханского государственного театра оперы и балета. Во время мероприятия специалисты-медики измерят всем желающим артериальное давление, частоту сердечных сокращений, индекс массы тела и дадут необходимые рекомендации, сообщает пресс-служба ОНФ.
Инициаторами и организаторами акции стали Лига здоровья нации, Общественная палата РФ в рамках форума «Сообщество», который проходит в эти дни в Астрахани. Так, данная акция основана на материалах международного призыва к действиям для повышения физической активности населения «Рождены для движения» и рекомендациях ВОЗ проходить в день от шести до 10 тысяч шагов, чтобы поддержать физическую активность.
По словам вице-президента Лиги здоровья нации Николая Кононова, участие в таких акциях — это возможность изменить менталитет человека, его взгляд на свое здоровье.
«ФедералПресс» напоминает, что сегодня в Астрахани началась работа форума Общественной палаты РФ «Сообщество», основной темой которого стали вопросы медицины и спорта.
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