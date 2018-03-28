«10 тысяч шагов к жизни»: астраханцы примут участие в акции по поддержанию здоровья

Акция начнется в девять часов утра на территории парка Астраханского государственного театра оперы и балета. Во время мероприятия специалисты-медики измерят всем желающим артериальное давление, частоту сердечных сокращений, индекс массы тела и дадут необходимые рекомендации, сообщает пресс-служба ОНФ.

Инициаторами и организаторами акции стали Лига здоровья нации, Общественная палата РФ в рамках форума «Сообщество», который проходит в эти дни в Астрахани . Так, данная акция основана на материалах международного призыва к действиям для повышения физической активности населения «Рождены для движения» и рекомендациях ВОЗ проходить в день от шести до 10 тысяч шагов, чтобы поддержать физическую активность.

По словам вице-президента Лиги здоровья нации Николая Кононова, участие в таких акциях — это возможность изменить менталитет человека, его взгляд на свое здоровье.