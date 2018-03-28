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Ряд лекарственных препаратов подешевел в нижегородских аптеках
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Ряд лекарственных препаратов подешевел в нижегородских аптеках 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
Снижение цен на ряд жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов зафиксировано в крупнейших нижегородских аптечных сетях в марте. Об этом сообщила начальник отдела контроля экономической концентрации Управления федеральной антимонопольной службы по региону Тамара Григорян на пресс-конференции 28 марта.
В частности, в нескольких аптеках города отмечено снижение цен на «Кагоцел». Минимальная стоимость упаковки этого препарата составляет 180 рублей, максимальная — 265,6 рублей. Аптечная сеть «Максавит» на 47% снизила цены на «Амброксол» и почти на 2% — на «Ибупрофен».
В то же время ряд аптек, напротив, повысил цены на некоторые лекарства. При этом, как отметил руководитель нижегородского УФАС Михаил Теодорович, у покупателей всегда есть выбор. К примеру, если в аптеках «Максавит» подорожали «Аспирин Кардио», «Нурофен» и «Капотен», то в сети «НАС» эти же препараты стали дешевле.
«Цены в разных аптечных сетях могут существенно отличаться. Например, «Ибупрофен» продают и по 45 рублей, и по 17. Разница почти в 2,5 раза. Для тех, кто платит за лекарства, это приличные деньги. «Кетанов» в ГП, НО «НОФ» стоит 260 рублей, при том, что в других аптеках он доступен по 200 рублей. В целом мы видим достаточно большой разбег. Одни и те же препараты доступны по разным ценам, и у потребителя есть выбор. Кто-то повышает стоимость, кто-то снижает, чтобы увеличить продажи, и это хороший признак», — сказал Теодорович.
По его словам, данная ситуация может сказаться лишь на тех нижегородцах, которые привыкли покупать все необходимые лекарства в одном месте. Для тех же, кто предпочитает обойти несколько аптек, чтобы выбрать наиболее дешевые препараты, ситуация не меняется.
«Среднюю арифметическую ценовую ситуацию можно назвать практически стабильной. Таким образом, наиболее важным фактором остается поведение потребителя», — отметил Михаил Теодорович.
Напомним, цены на топливо в марте остались на уровне февраля.
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