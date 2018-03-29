Китай расширяет экспорт дизельного топлива в Европу

Тяньцзинь , 29 марта / Синьхуа / — В апреле из Китая планируется экспортировать 80 тыс. тонн дизельного топлива с низким содержанием серы в Нидерланды Бельгию . Об этом сообщило в четверг тяньцзиньское отделение Китайской нефтехимической корпорации «Синопек».

Китайское дизельное топливо в основном поставляется в страны Юго-Восточной Азии, однако в последние годы все большее число китайских нефтеперерабатывающих заводов начинают поставки в Европу, отметил заместитель директора по операциям компании Цзя Бинхао.

С ноября прошлого года в целях борьбы с загрязнением воздуха Китай прекратил продажу дизельного топлива с уровнем содержания серы более 10 частей на миллион /ppm/.

В соответствии с ужесточенными стандартами китайские нефтеперерабатывающие заводы увеличили производство высококачественного дизельного топлива, часть которого отправляется на экспорт.

"Потребление дизельного топлива внутри страны снизилось, однако топливо высокого качества пользуется хорошим спросом у иностранных покупателей", — рассказал Цзя Бинхао.

Дизельное топливо «Синопека» было впервые экспортировано в Европу в июне прошлого года, когда 40 тыс. тонн дизельного топлива с низким содержанием серы отправились из Тяньцзиня во французский порт Гавр

В октябре прошлого года была осуществлена первая поставка китайского дизельного топлива с помощью VLCC-танкера /крупнотоннажный танкер для транспортировки наливной жидкости/: 80 тыс. тонн топлива были отправлены в нидерландский порт Роттердам

В 2017 году тяньцзиньское отделение «Синопека» в общей сложности совершило 28 экспортных поставок дизельного топлива общим объемом 1,15 млн тонн, что стало рекордным показателем для отделения за последние годы.

"После успешного выхода на европейский и американский рынки мы изучаем австралийский рынок", — заявил замдиректора тяньцзиньского отделения «Синопека» Лю Жун. -0-