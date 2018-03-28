Элина Сидоренко: приняв законы о крипторынке, мы защитим граждан, но создадим неповоротливую систему

Заместитель генерального директора «Финам» Ярослав Кабаков считает, что основной тенденцией в криптоиндустрии станет изменение инфраструктуры. Сейчас криптобиржи — это обменники с определенным функционалом акционерного типа. По мнению спикера, единственный пока на российском рынке фьючерс на биткойн, выпущенный «Финам», остается одним из надежных инструментов для инвесторов.

Кабаков также отметил, что стоит ожидать нового витка заинтересованности в криптовалютах с конца лета — начала осени после спада, который придется на лето.

Евгений Ходулев, учредитель инвестиционного клуба «Капитал», добавил, что такого роста, как в этом году, ждать не стоит. Будет снижаться волатильность рынка за счет прихода крупных инвесторов. Также эксперт ожидает ввода новых инструментов — опционов и ETF на криптовалюты. Ходулев напомнил, что накануне Чикагская фондовая биржа CBOE попросила регулятора не вмешиваться в запуск ETF на биткойн, что говорит о начале этого процесса.

Касаясь трейдинговых стратегий, Андрей Грачев , основатель блокчейн-холдинга Crypsis, подчеркнул, что сохраняются преимущества за стратегией HODL — непрерывного удерживания актива (долгосрочной инвестиции).

По поводу инвестирования в ICO высказался предприниматель Дмитрий Потапенко , управляющий партнер MDG Inc. Он отметил, что у нас невнятны не только только регулирование, но и простые попытки объяснить людям, что происходит. По его мнению, реальные ICO — это договоренность двух людей в рамках Гражданского кодекса РФ , все остальное — мошенничество.

Потапенко уверен, что в венчурных инвестициях и в ICO нужно смотреть «на банду и ее историю» — именно это самое главное. «Странно, что коммерческая разведка ассоциируется с чем-то негативным, нужно проверять контрагентов», — сказал спикер. Он подчеркнул, что любая инновация — удовлетворение определенной потребности, и коммерсанты со времен адамовых ничего не придумали нового: «Колесо как тормозилось трением, так и тормозится. Поэтому для организаторов важно, указав на конкурентов, показать, какую именно потребность они удовлетворяют проектом».

Дмитрий Потапенко считает, что весь крипторынок должен потерпеть кардинальные изменения: «Тема должна переродиться. По официальным признакам все государства должны сначала ее закрыть, ведь это соревнование двух систем — частных денег и фиатных. Они введут это по логике либо вексельной схемы, либо электронных денег, но свободного хождения криптовалют не дадут».

В свою очередь, Элина Сидоренко , руководитель межведомственной рабочей группы Госдумы по оценкам рисков оборота криптовалюты, объявила результаты аналитического исследования о мошенничестве в криптомире. Эксперт выделила две модели: по модели игр или же кибербезопасности. То есть будет работать модификация по защите информации. «Если кто-то залез в ваш кошелек и забрал у вас информацию (то есть деньги), еще смогут спросить, а с инвестфондов — уже нет», — сказала Сидоренко, напомнив, что если кто-то требует на рынке инвестиций первый взнос в криптовалюте — это предмет задуматься.

По поводу законодательства в сфере криптовалют в РФ спикер высказала мнение, что сначала будет принят закон, разработанный председателем Госдумы Вячеславом Володиным и председателем думского комитета по государственному строительству и законодательству Павлом Крашенинниковым , после этого — проект закона группы депутатов Госдумы и членов Совета Федерации , разработанный во главе с председателем комитета нижней палаты по финрынку Анатолием Аксаковым . «Таким образом, с одной стороны, мы защитим права граждан, с другой — создадим крайне неповоротливую систему токенизации бизнеса, что вынудит людей уходить за рубеж», — подчеркнула эксперт.

Элина Сидоренко также напомнила, что СМИ никогда не дают информацию о доработке европейской директивы 2015 года, в которую вносятся определения криптоактивов, антиотмывочного законодательства и так далее. «Если директива будет принята, мы заговорим о правильном криптомире», — сказала Сидоренко.

фото: Элина Масимова / BitCryptoNews