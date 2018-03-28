Карелия впервые присоединится к акции в поддержку детей с аутизмом

Стать частью всемирной акции «Зажги синим» может каждый желающий.

Детский благотворительный фонд «Открытые возможности» организовывает первую акцию в Карелии «Зажги синим», чтобы привлечь внимание жителей республики к проблемам аутизма в России и во всем мире.

Для того, чтобы стать ее частью и выразить свое отношение к проблеме аутизма, организаторы предалагают несколько простых вариантов:

— надеть 2 апреля синюю одежду и предложить вашим друзьям, коллегам и родственникам последовать примеру (это могут быть просто футболка, шарф, галстук или любой аксессуар синего цвета), сделать фотографию или снять видео и выложить в социальных сетях с хэштегами #зажгисинимкарелия #зажгисиним и #2апреля;

— подсветить синей лампой или гирляндой окна вашей квартиры, дома, офиса или учреждения;

— украсить помещение образовательного учреждения, офиса или общественной организации синими украшениями или плакатами;

— снять короткое видео, в котором Вы заявляете о своем участии в акции «Зажги синим» и пригласить присоединиться к Вам.

Адрес события Вконтакте: https://vk.com/ptzlights2018