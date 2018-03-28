Карелия впервые присоединится к акции в поддержку детей с аутизмом 

Стать частью всемирной акции «Зажги синим» может каждый желающий.
Детский благотворительный фонд «Открытые возможности» организовывает первую акцию в Карелии «Зажги синим», чтобы привлечь внимание жителей республики к проблемам аутизма в России и во всем мире.
Для того, чтобы стать ее частью и выразить свое отношение к проблеме аутизма, организаторы предалагают несколько простых вариантов:
— надеть 2 апреля синюю одежду и предложить вашим друзьям, коллегам и родственникам последовать примеру (это могут быть просто футболка, шарф, галстук или любой аксессуар синего цвета), сделать фотографию или снять видео и выложить в социальных сетях с хэштегами #зажгисинимкарелия #зажгисиним и #2апреля;
— подсветить синей лампой или гирляндой окна вашей квартиры, дома, офиса или учреждения;
— украсить помещение образовательного учреждения, офиса или общественной организации синими украшениями или плакатами;
— снять короткое видео, в котором Вы заявляете о своем участии в акции «Зажги синим» и пригласить присоединиться к Вам.
Адрес события Вконтакте: https://vk.com/ptzlights2018
Заявку на участие коммерческих и некоммерческих организаций и учреждений можно присылать на email: bfvozmozhnosti@yandex.ru Впервые акция «Зажги Синим» была запущена в 2005 году организацией Autism Speaks и ее поддержали многие страны мира. Синим цветом подсвечивают такие памятники как пирамиды в Египте и статуя Христа Искупителя в Бразилии, а еще небоскребы США и оперный театр в Австралии. С 2010 года к акции присоединились и российские города: Москва, Люберцы, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Воронеж, Белгород, Кострома, Новосибирск, Иваново, Пенза, Тула, Красноярск и многие другие.
По материалам: ptzgovorit.ru