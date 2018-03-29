Рынок акций ОАЭ закрылся ростом, DFM General прибавил 0,58%

Investing.com — Фондовый рынок ОАЭ завершил торги четверга ростом за счет укрепления секторов производителей товаров массового потребления, транспорта и услуг.

На момент закрытия на Дубайской фондовой бирже DFM General подорожал на 0,58%, индекс ADX General поднялся на 0,76%.

В лидерах роста среди компонентов индекса DFM General по итогам сегодняшних торгов были акции Natl cement co (DU:NCC), которые подорожали на 0,300 п. (9,68%), закрывшись на отметке в 3,400. Котировки DXB Entertainments (P. J. S. C.) (DU:DXBE) выросли на 0,028 п. (6,11%), завершив торги на уровне 0,486. Бумаги Aramex (DU:ARMX) выросли в цене на 0,140 п. (3,29%), закрывшись на отметке 4,400.

Лидерами падения стали акции Du (DU:DU), цена которых упала на 0,240 п. (4,80%), завершив сессию на отметке 4,760. Акции Marka Pjse (DU:MARKA) поднялись на 0,01 п. (2,92%), закрывшись на уровне 0,47, а Air arabia (DU:AIRA) снизились в цене на 0,010 п. (0,87%) и завершили торги на отметке 1,140.

В лидерах роста среди компонентов индекса ADX General по итогам сегодняшних торгов были акции National Bank of Fujairah PJSC (AD:NBF), которые подорожали на 12,83% до отметки 2,99, Ad Aviation (AD:ADAV), которые набрали 6,92%, закрывшись на уровне 3,090, а также акции Ad Natl Energy (AD:TAQA), которые повысились на 6,67%, завершив сессию на отметке 0,800.

Лидерами падения стали акции Ad Islamic Bk (AD:ADIB), которые снизились в цене на 7,94%, закрывшись на отметке 3,710. Акции компании Invest Bank AD (AD:INVB) потеряли 4,00% и завершили сессию на уровне 2,400. Котировки Aldar Properti (AD:ALDR) снизились в цене на 3,62% до отметки 2,130.

На Дубайской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (26) превысило количество закрывшихся в минусе (7), а котировки 3 акций практически не изменились. На фондовой бирже Абу-Даби бумаги 12 компаний подорожали, 7 снизились, a 8 остались на уровне предыдущего закрытия.

Котировки акций Du (DU:DU) упали до 3-летнего минимума, упав на 4,80%, 0,240 п., и завершили торги на отметке 4,760. Котировки акций Marka Pjse (DU:MARKA) упали до исторического минимума, упав на 2,92%, 0,01 п., и завершили торги на отметке 0,47. Котировки акций Ad Aviation (AD:ADAV) выросли до 52-недельного максимума, поднявшись на 6,92%, 0,200 п., и завершили торги на отметке 3,090. Котировки акций Ad Natl Energy (AD:TAQA) выросли до 52-недельного максимума, подорожав на 6,67%, 0,050 п., и завершили торги на отметке 0,800.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае потерял 0,12%, или 0,08, достигнув отметки $64,30 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в июне снизились на 0,57%, или 0,39, до $68,37 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в апреле подорожали на 0,15%, или 2,00, до отметки $1.326,20 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара USD/AED снизилась на 0,00% до 3,6729, а котировки EUR/AED повысились на 0,09%, достигнув отметки 4,5248.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,09% до 89,68.