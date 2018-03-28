Цены на овощи и фрукты в Нижнем Новгороде продолжают расти

В Нижнем Новгороде продолжается рост цен на плодоовощную продукцию. По сравнению с прошлым месяцем она подорожала на 10 — 20%. Об этом сообщила начальник отдела контроля экономической концентрации Управления федеральной антимонопольной службы по Нижегородской области Тамара Григорян на пресс-конференции 28 марта.

Напомним, рост цен на товары данной группы отмечался и в феврале. Специалисты считают это явление закономерным, так как сезонное подорожание овощей и фруктов наблюдается каждый год.

В период с конца февраля по конец марта наиболее ощутимо подорожала белокочанная капуста. Рост составил 24,6%. По сравнению с прошлым годом ее стоимость увеличилась почти вдвое. Также повысились цены на морковь — как мытую, так и обычную — на 22% и 20,5% соответственно. Картофель стал дороже почти на 14%, лук — на 12%, яблоки — на 18%. Привозные фрукты — мандарины, лимоны и бананы — выросли в цене на 24%, 05% и 14,5% соответственно.

Михаил Теодорович. «Мы понимаем, что прошлогодних овощей уже почти не осталось, отсюда и рост цен. Картофель нового урожая не попал в наш мониторинг, но в настоящее время он, практически как и в прошлом году, стоит около 42 рублей за килограмм. Фактически цена на него стабилизируется, и, возможно, даже несколько снижается», — отметил руководитель нижегородского УФАС

Среди всех товаров плодоовощной группы в марте подешевели только апельсины и груши. Снижение составило 14% и 11,6% соответственно.

Напомним, накануне Пасхи в Нижнем Новгороде подорожали куриные яйца.