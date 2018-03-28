Реальные доходы волгоградцев уменьшились почти на 15%

Реальные доходы жителей Волгоградской области упали на 14,9% в январе 2018 года.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном органе государственной статистики, такая динамика отмечается по сравнению с аналогичным месяцем 2017 года. Отметим, что доходы рассчитывали аналитиками за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен.

Добавим, что по данным Волгоградстата, местные жители в среднем получают зарплату в размере 28 748 рублей. Однако на деле далеко не многие могут похвастаться таким заработком.