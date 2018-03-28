Закрытая тема. Зачем нужны ПИФы с бриллиантами и птицефабриками

Банк России предлагает разрешить напрямую вносить различные неликвидные активы в состав закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ). Такая возможность была и раньше, просто новое регулирование делает такие операции полностью легитимными и расширяет перечень разрешенных активов для внесения в фонды. Фактически это способ уменьшить транзакционные издержки для узкого круга операторов подобных фондов.

Как может выглядеть такая операция? К примеру, в ЗПИФ находится здание птицефабрики. Пусть инвестор и управляющая компания договорились внести в состав этого ЗПИФ еще и здание гостиницы рядом с фабрикой. Раньше нужно было сначала продать гостиницу, деньги внести в оплату паев фонда, а затем уже фонд выкупает фабрику и включает в состав своих активов. Экономического смысла здесь немного, зато есть транзакционные издержки. В результате применения новых норм исчезнет необходимость в таких манипуляциях, и здание гостиницы можно будет внести в фонд напрямую. Это не боле чем техническая мера.

Для частного инвестора эта новость не слишком важна — в сути услуги ничего не меняется, объект инвестирования и класс активов никак не модифицируются. Не так просто сделать актив более ликвидным, оформив его в новую «юридическую оболочку», но можно повысить удобство для клиентов. Закрытые фонды — основной сегмент российского рынка коллективных инвестиций. Они занимают 73% по стоимости чистых активов среди всех фондов, предназначенных для неквалифицированных инвесторов. Среди закрытых фондов только 30% предназначены для неквалифицированных инвесторов.

Как правило ЗПИФ предоставляет возможность инвестировать в коммерческую или жилую недвижимость или другой малоликвидный актив относительно малыми лотами. Предполагается, что новация позволит расширить перечень активов, которые будут использоваться для «упаковки» с помощью ЗПИФ. Посмотрим внимательнее на различные активы с точки зрения экономики инвестора.

Недвижимости уже очень много

Недвижимость — это важный класс активов, характеризующийся сравнительно низкой ликвидностью, ведь здания труднее обратить в деньги, чем акции или облигации. В России с вложениями в недвижимость явный перебор — процент инвестированного в них совокупного богатства составляет порядка 73%, что значительно больше, чем в развитых странах. Так, в США этот показатель составляет 23%, в Великобритании — 44%. Можно сказать, что россияне хронически недоинвестируют в финансовые активы. Впрочем, если говорить об индивидуальных инвестициях, неликвидные активы составляют в среднем 90% мирового богатства населения.

Большая часть активов в недвижимость типичного инвестора представлена вложениями в физические объекты — дома, квартиры. Они приносят доход только в том случае, если сдаются, а при продаже часто выясняется, что представления рынка и владельца о том, сколько стоит квартира, кардинально расходятся, и продавцу приходится дисконтировать ожидания. И тем не менее это один из «любимых» объектов инвестирования россиян

Ежегодное исследование Credit Suisse Global Investment Returns Yearbook 2018 приводит оценку средней доходности инвестиций в недвижимость по крупнейшим рынкам на уровне 1,3%. Доходность невелика, ниже доходности акций и облигаций. Это большой сюрприз для многих россиян, с азартом или недоумением наблюдавших несколько лет назад рост рынка московской недвижимости. Трудно поверить в то, что такие простые и понятные вложения в «надежные» и «реальные» стены и крыши на самом деле не слишком помогают инвесторам.

«Традиционно недвижимость не считается хорошим активом, — говорит профессор Роберт Шиллер , лауреат Нобелевской премии, — это скорее мода». Если в вашем балансе совокупных активов недвижимость занимает существенную долю — не торопитесь покупать ее дополнительно через ЗПИФ.

Коллекционные активы и сокровища

Так собирательно можно назвать активы, которые не приносят регулярного дохода и обычно требуют расходов на содержание, но входят в портфели некоторых богатых инвесторов-энтузиастов. Примерами могут быть вложения в коллекцию вина, марок или предметы искусства. Главное их назначение — радовать глаз владельца, который помимо этого сохраняет надежду, что в будущем другие люди будут оценивать актив так же или больше, чем сейчас. Это единственная причина, по которой коллекционные активы сохраняют ценность.

По данным Рэйчел Кэмпбелл из университета Маастрихта, вложения в арт-объекты приносили по разным замерам и индексам от 1,5% до 5% годовых в реальном выражении. По данным Credit Suisse, вложения в искусство и книги стало худшим направлением «инвестиционного коллекционирования». Неплохо, с результатом более 3% выступили вложения в вино, резкий всплеск интереса к которому обеспечили новые богатые клиенты из Китая . Бриллианты и вовсе принесли инвесторам в среднем убытки.

И недвижимость, и «активы-сокровища» при долгосрочном инвестировании существенно уступают акциям, которые являются наиболее подходящим активов для инвестиций «вдолгую». Развитые рынки принесли на длинном горизонте в реальном выражении инвесторам 8,4% годовых, развивающиеся — 7,4%. Именно на акции стоит делать фокус при создании своих портфелей и российским инвесторам. Анализ истории инвестирования показывает, что вложения в «прекрасное» (предметы искусства, вино, виолончели и марки) и «надежное» (недвижимость) не слишком помогают инвестору в достижении финансовых целей.