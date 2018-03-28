Ледоход в Нижегородской области специалисты ждут в середине апреля

«Вскрытие Оки и нижнего течения Суры ожидается 6-14 апреля, вскрытие Ветлуги — во второй декаде апреля, — сообщила начальник гидрометцентра Верхне-Волжского УГМС Людмила Филина. — Запасы воды в бассейнах рек и водохранилищ региона на 10 марта составили: бассейн горьковского водохранилища — 114%, ока — 85%, сура — 92%, ветлуга — 137%. Ожидается приток воды выше нормы».