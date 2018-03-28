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Ледоход в Нижегородской области специалисты ждут в середине апреля
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Ледоход в Нижегородской области специалисты ждут в середине апреля 

АиФ Нижний Новгород 1 час назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
«Вскрытие Оки и нижнего течения Суры ожидается 6-14 апреля, вскрытие Ветлуги — во второй декаде апреля, — сообщила начальник гидрометцентра Верхне-Волжского УГМС Людмила Филина. — Запасы воды в бассейнах рек и водохранилищ региона на 10 марта составили: бассейн горьковского водохранилища — 114%, ока — 85%, сура — 92%, ветлуга — 137%. Ожидается приток воды выше нормы».
Как рассказал заместитель начальника главного управления МЧС по Нижегородской области Роман Денисов, для устранения ситуаций, вызванных паводками, сформирована группировка сил более 20 тысяч человек и около 3,5 тысяч единиц техники. Есть 133 пункта временного размещения на случай паводковой ситуации, превышающей опасные отметки.
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