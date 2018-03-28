Искусственный интеллект научили предсказывать смерть 

Даже расхождения между биологическим и реальным возрастом могут указать на серьезные проблемы со здоровьем, пишет «РИА Новости». Искусственный интеллект натренирован на базе данных о здоровье нескольких десятков тысяч человек и показаний их фитнес-трекеров. Нейронная сеть связывает повторяющиеся последовательности движений с данными медкарт и анализами. Расчеты показывают, что диабет вызывает потерю в среднем пяти лет жизни, но если больной активно занимается спортом, вероятность снижается до полутора лет.