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США и Республика Корея в принципе достигли договоренности по внесению изменений в  соглашение о свободной торговле — Белый дом
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США и Республика Корея в принципе достигли договоренности по внесению изменений в  соглашение о свободной торговле — Белый дом 

ИА Синьхуа 26 минут назад
Вашингтон, 28 марта /Синьхуа/ — Высокопоставленный представитель Белого дома во вторник сообщил, что США и Республика Корея в принципе достигли договоренности по внесению изменений в двустороннее соглашение о свободной торговле.
Этот представитель, пожелавший сохранить анонимность, по телефону заявил СМИ, что США и РК пришли к общему знаменателю по вопросам, касающимся торговли автомобилями и сталью.
Напомним, что в 2007 году США и РК подписали соглашение о свободной торговле, которое было утверждено Конгрессом США и Национальным собранием РК только в 2011 году. Официально оно вступило в силу в 2012 году. После прихода к власти президент США Дональд Трамп неоднократно выражал недовольство дисбалансом в торговле между двумя странами и даже угрожал выходом из соглашения. В последнее время стороны вели переговоры по его пересмотру. —0—
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