США и Республика Корея в принципе достигли договоренности по внесению изменений в соглашение о свободной торговле — Белый дом

Вашингтон, 28 марта / Синьхуа / — Высокопоставленный представитель Белого дома во вторник сообщил, что США Республика Корея в принципе достигли договоренности по внесению изменений в двустороннее соглашение о свободной торговле. Этот представитель, пожелавший сохранить анонимность, по телефону заявил СМИ, что США и РК пришли к общему знаменателю по вопросам, касающимся торговли автомобилями и сталью. Напомним, что в 2007 году США и РК подписали соглашение о свободной торговле, которое было утверждено Конгрессом США и Национальным собранием РК только в 2011 году. Официально оно вступило в силу в 2012 году. После прихода к власти президент США Дональд Трамп неоднократно выражал недовольство дисбалансом в торговле между двумя странами и даже угрожал выходом из соглашения. В последнее время стороны вели переговоры по его пересмотру. —0—