AMD обновила свои драйвера видеокарт для майнеров

Крупнейший производитель специализированного оборудования для майнинга Bitmain анонсировал новое устройство, предназначенное для добычи криптовалюты Ethereum. Эта новость пошатнула позиции компании AMD, которая занимается производством видеокарт, но разработчик не намерен сдавать позиций, уступая конкурентам свою долю прибыли. Сегодня AMD сообщила о выпуске новых майнинговых драйверов для своих видеокарточек.

«Серьёзные нагрузки при работе с блокчейном могут стать причиной снижения производительности видеокарт. Новейшее обновление программного обеспечения для наших графических адаптеров призвано устранить проблемы с эффективностью при добыче криптовалют с помощью видеокарт», — сообщает AMD в описании к апдейту.

Примечание к выпуску обновления для Radeon Software Adrenalin Edition 18.3.4 гласит, что обновление программного обеспечения не содержит других серьёзных нововведений и не предназначено для игр и графических нагрузок — в том уникальность новейшей версии ПО.

Дальнейших обновлений, направленных на улучшение производительности видеокарт при майнинге компания AMD не обещает. Видимо, текущих обновлений и «заплаток» должно хватить для того, чтобы обеспечить существенный прирост производительности без ущерба карточкам. Регулярно «фиксить баги», связанные с майнингом, компания тоже не обещает, но появление подобного обновления очень радует, позволяя надеяться на то, что аналогичные исправления будут выходить и в будущем.

Такое обновление — логичный шаг от AMD. Вчера аналитики понизили прогноз, связанный с прибылью компании, из-за анонса нового ASIC-майнера от Bitmain, поэтому программное улучшение стабильности при добыче криптовалют действительно может хоть как-то улучшить дела AMD, внушив пользователям доверие и подтолкнув их к дальнейшему использованию видеокарт компании.

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