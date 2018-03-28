Цены на мясо снизились в Нижнем Новгороде

Снижение цен на мясо зафиксировано в Нижнем Новгороде в марте 2018 года. Об этом сообщила начальник отдела контроля экономической концентрации Управления федеральной антимонопольной службы по региону Тамара Григорян на пресс-конференции 28 марта.

В частности, свинина подешевела на 4,23%. если месяц назад килограмм стоит около 213 рублей, то в настоящее время средняя цена составляет 204 рубля. Куриная грудка стала дешевле на 5%. Незначительно — менее, чем на 1% — но все же снизились цены на говядину. Примерно на столько же подешевела курица. Цены на баранину при этом за прошедший месяц не изменились и остались на уровне 397,45 рублей за килограмм.

Как сообщалось ранее, специалисты связывают снижение цен на мясо с различными факторами, в том числе и с падением спроса из-за великого поста у православных нижегородцев.

Михаил Теодорович. «Похожая ситуация была и в прошлом году. Сезонная смена структуры питания влияет и на цены, а сейчас интерес к мясу несколько снизился", — отметил руководитель Нижегородского УФАС

Напомним, яйца накануне Пасхи в Нижнем Новгороде подорожали почти на 13%.