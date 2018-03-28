Ещё
Цены на мясо снизились в Нижнем Новгороде
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Цены на мясо снизились в Нижнем Новгороде 

В городе N 33 минуты назад
Фото: В городе N
Снижение цен на мясо зафиксировано в Нижнем Новгороде в марте 2018 года. Об этом сообщила начальник отдела контроля экономической концентрации Управления федеральной антимонопольной службы по региону Тамара Григорян на пресс-конференции 28 марта.
В частности, свинина подешевела на 4,23%. если месяц назад килограмм стоит около 213 рублей, то в настоящее время средняя цена составляет 204 рубля. Куриная грудка стала дешевле на 5%. Незначительно — менее, чем на 1% — но все же снизились цены на говядину. Примерно на столько же подешевела курица. Цены на баранину при этом за прошедший месяц не изменились и остались на уровне 397,45 рублей за килограмм.
Как сообщалось ранее, специалисты связывают снижение цен на мясо с различными факторами, в том числе и с падением спроса из-за великого поста у православных нижегородцев.
«Похожая ситуация была и в прошлом году. Сезонная смена структуры питания влияет и на цены, а сейчас интерес к мясу несколько снизился", — отметил руководитель Нижегородского УФАС Михаил Теодорович.
Напомним, яйца накануне Пасхи в Нижнем Новгороде подорожали почти на 13%.
В городе N: последние новости
Владимир Путин назвал причины трагедии в Кемерове Нижегородцы смогут выразить солидарность жителям Кемерова на траурной акции Наталья Водянова призвала объявить национальный траур в связи с трагедией в Кемерове
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первая отставка произошла в Кемерово389
Названо окончательное число погибших в Кемерово467
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово135
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным1073
Умер Виктор Калашников9
Видео
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
01:51
«Они спасали детей в Кемерово»
Пожары Происшествия
00:29
Савченко опубликовала «предвыборный» ролик
В мире Конфликты
05:11
МИД РФ высказался о визите Ким Чен Ына в Пекин
Политика Азия
04:19
Проведение саммита России и КНДР пока не планируется
Политика Азия
03:26
Высылка Киевом дипломатов РФ не останется без ответа
Политика Конфликты
05:05
СК возбудил дело против украинского пранкера
Происшествия Криминал
00:54
На «Площади революции» отреставрируют скульптуры
Новости Москвы
11:32
Путин заслушает доклады по ЧП в Кемерово
Политика Общество
06:42
Собчак «накинулась» на телеканал за кощунство
Шоу-бизнес Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение