Минпромторг может пересмотреть регулирование рынка стройматериалов после трагедии в Кемерове 

Минпромторг допускает возможность изменения регулирования рынка стройматериалов после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, сообщили RNS в министерстве.
«Возможность принятия каких-либо мер относительно регулирования рынка стройматериалов может быть рассмотрена на основании выводов следственных органов, которые уполномочены установить, какая именно совокупность обстоятельств привела к страшной трагедии», — сообщили в Минпромторге.
25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел пожар. По данным СКР, в результате пожара погибли 64 человека. В связи с трагедией 28 марта объявлен днем траура в России.