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Минпромторг может пересмотреть регулирование рынка стройматериалов после трагедии в Кемерове
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Минпромторг может пересмотреть регулирование рынка стройматериалов после трагедии в Кемерове 

Rambler News Service 43 минуты назад
Минпромторг допускает возможность изменения регулирования рынка стройматериалов после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, сообщили RNS в министерстве.
«Возможность принятия каких-либо мер относительно регулирования рынка стройматериалов может быть рассмотрена на основании выводов следственных органов, которые уполномочены установить, какая именно совокупность обстоятельств привела к страшной трагедии», — сообщили в Минпромторге.
25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел пожар. По данным СКР, в результате пожара погибли 64 человека. В связи с трагедией 28 марта объявлен днем траура в России.
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