Минпромторг может пересмотреть регулирование рынка стройматериалов после трагедии в Кемерове

Минпромторг допускает возможность изменения регулирования рынка стройматериалов после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове , сообщили RNS в министерстве.

«Возможность принятия каких-либо мер относительно регулирования рынка стройматериалов может быть рассмотрена на основании выводов следственных органов, которые уполномочены установить, какая именно совокупность обстоятельств привела к страшной трагедии», — сообщили в Минпромторге.