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В районе Люблино началась благотворительная акция по отправке писем незнакомым людям
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В районе Люблино началась благотворительная акция по отправке писем незнакомым людям 

Управа района Люблино 1 час назад
Фото: Мое Люблино
Благотворительную акцию «Письмо незнакомому другу» начали в храме святой мученицы Татианы Римской в районе Люблино. Об этом рассказала ответственная за социальное служение храма Татьяна Латышева.
— Участие в акции — это возможность заглянуть в свое сердце и найти в нем слова поддержки для незнакомого человека, ничего не ожидая взамен. Письма отправляются в социальные учреждения Московской и Тверской областей, в Луганск и другие города, — пояснила Татьяна Латышева.
Добавим, что письмо незнакомцу можно отправить, передав его в лавку, действующую при храме. Кроме того, масштабная акция по написанию писем состоится в сквере у станции метро «Люблино» 7 апреля.
Храм Татианы Римской расположен по адресу улица Краснодарская, владение 50. (мю)
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