В районе Люблино началась благотворительная акция по отправке писем незнакомым людям

Благотворительную акцию «Письмо незнакомому другу» начали в храме святой мученицы Татианы Римской в районе Люблино. Об этом рассказала ответственная за социальное служение храма Татьяна Латышева.

— Участие в акции — это возможность заглянуть в свое сердце и найти в нем слова поддержки для незнакомого человека, ничего не ожидая взамен. Письма отправляются в социальные учреждения Московской и Тверской областей, в Луганск и другие города, — пояснила Татьяна Латышева.

Добавим, что письмо незнакомцу можно отправить, передав его в лавку, действующую при храме. Кроме того, масштабная акция по написанию писем состоится в сквере у станции метро «Люблино» 7 апреля.

Храм Татианы Римской расположен по адресу улица Краснодарская, владение 50. (мю)