Поставить на конвейер. Может ли индивидуальный инвестиционный счет стать массовым продуктом

России сложилась определенная группа людей, которые пользуются инвестиционными услугами, работают с фондовым рынком и готовы применять свои знания, опыт и деньги для создания пассивного дохода. К сожалению, эта группа относительно невелика — менее двух миллионов граждан пользуются инфраструктурой фондового рынка, а не только традиционными инструментами, как депозит или кредит. Большая часть инвесторов пользуется всеми новинками и льготами, которые предоставляются со стороны государства и рынка, поэтому появление индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) моментально было принято специалистами на вооружение.

Из депозитов на рынок во благо экономики

ИИС — это обычный счет у брокера или формат доверительного управления в управляющей компании, который имеет льготу от государства в размере 13% от внесенной суммы в виде инвестиционного вычета или в виде освобождения от уплаты налогов на весь доход от инвестирования. Он имеет ограничения по сумме вложения и сроку инвестирования. Вносить на ИИС можно не более 1 млн рублей в год, а минимальный срок инвестирования — три налоговых периода. Максимальный срок не ограничен.

Определенный класс людей работает с любыми финансовыми инструментами и частично или полностью обеспечивает себя за счет операций с ценными бумагами, а также разбирается в финансовых и экономических вопросах на общем или профессиональном уровне крупного бизнеса. Фондовый рынок России, к сожалению, не позволяет пользоваться всеми возможностями, которые могут быть им предоставлены, из-за низкой ликвидности и небольшого объема качественных ценных бумаг. Именно ИИС должен привлечь на рынок средства, которые позволят нарастить обороты бизнесу через инвестиционные площадки. Переток даже десятой части средств из банковского сектора позволяет фондовому рынку стать более устойчивым и дает необходимый приток относительно дешевой ликвидности в экономику, а инвесторам — уверенность в завтрашнем дне. Кредитование до сих пор полностью не «разморожено», поэтому подпитка экономики со стороны фондового рынка полезна государству и инвесторам.

Опытные пользователи уже в 2015 году стали открывать счета со льготами от государства через брокеров и управляющие компании. И, если через управляющие компании деньги нужно вкладывать сразу, то через брокера такой необходимости нет. Открытие ИИС имеет одно условие — получение льготы возможно только после трех налоговых периодов. Именно поэтому основная масса клиентов брокерских компаний в 2017 году стала наполнять свои счета деньгами по максимально возможному уровню — до 1 млн рублей в первый год и до 400 000 рублей в последующие годы.

Пока не закрутили гайки

В 2018 году многие из таких граждан закроют счета, получат налоговый вычет на внесенную сумму и доход от управления средствами и снова откроют ИИС. Дополнительные 13% от вложения, даже при самой консервативной стратегии существенно превышают банковские депозиты, поэтому по выходу первых клиентов из таких счетов повторится ситуация с софинансированием пенсий государством. В начале существования программы никто не верил, что она работает и будет приносить доход, но когда первые пенсионеры стали получать приличные по размеру накопления, в нее ринулись миллионы граждан.

В случае с ИИС госпрограмма по переводу граждан из банковской среды на фондовый рынок также начнет работать только после получения обратной связи от тех, кто уже заработал и доход совпал с ожиданиями. Клиенты, работающие со счетами сейчас, имеют возможность работать с большинством известных в мире активов, и основное ограничение состоит в размере суммы, которую можно туда инвестировать. Скорее всего, уже к лету этого года число ИИС будет значительно расти.