Ещё
Депутаты Приангарья утвердили меры ответственности для пунктов отгрузки леса
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Депутаты Приангарья утвердили меры ответственности для пунктов отгрузки леса 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Принятые изменения установили дополнительные требования к работе пунктов приема и отгрузки древесины, а также определили порядок приема и учета леса. К примеру, новым законом уточняются виды ведения книг учета принятой, переработанной и отгруженной древесины, а также изменены сроки снятия с учета пунктов. Перед принятием законопроекта депутаты внесли в документ ряд поправок. По словам вице-спикера иркутского парламента, председателя комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве Кузьмы Алдарова, для снижения административных барьеров установили требования к содержанию заявлений о постановке на учет и о снятии с учета пункта отгрузки древесины. Кроме того, парламентарии установили примерную форму заявлений и ответственность за уклонение от поставки на учет.
Председатель Заксобрания Сергей Брилка отметил, что новые законы о работе пунктов отгрузки и приемки древесины уже дали, по отзывам полиции, положительный эффект. По словам спикера парламента, поправки в закон носят практический характер и усилят ответственность участников рынка за несоблюдение законов региона.
Опрошенные «ФедералПресс» экономисты согласились с тем, что законодательные корректировки в лесной отрасли хорошо сказались на ней, уточнив, что серьезная доля в приросте доходной части бюджета области пришлась как раз на сферу лесодобычи, переработки и экспорта древесины.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Правительство Новосибирской области присоединится к международной акции «Час Земли» Власти Кирова готовы потратить 220 тысяч рублей на ремонт памятников к 9 Мая Завтра Свердловская область примет участие в Часе Земли
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первая отставка произошла в Кемерово391
Названо окончательное число погибших в Кемерово468
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово135
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным1073
Умер Виктор Калашников10
Видео
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
01:51
«Они спасали детей в Кемерово»
Пожары Происшествия
00:29
Савченко опубликовала «предвыборный» ролик
В мире Конфликты
05:11
МИД РФ высказался о визите Ким Чен Ына в Пекин
Политика Азия
04:19
Проведение саммита России и КНДР пока не планируется
Политика Азия
03:26
Высылка Киевом дипломатов РФ не останется без ответа
Политика Конфликты
05:05
СК возбудил дело против украинского пранкера
Происшествия Криминал
00:54
На «Площади революции» отреставрируют скульптуры
Новости Москвы
11:32
Путин заслушает доклады по ЧП в Кемерово
Политика Общество
06:42
Собчак «накинулась» на телеканал за кощунство
Шоу-бизнес Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение