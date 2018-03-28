Депутаты Приангарья утвердили меры ответственности для пунктов отгрузки леса 

Принятые изменения установили дополнительные требования к работе пунктов приема и отгрузки древесины, а также определили порядок приема и учета леса. К примеру, новым законом уточняются виды ведения книг учета принятой, переработанной и отгруженной древесины, а также изменены сроки снятия с учета пунктов. Перед принятием законопроекта депутаты внесли в документ ряд поправок. По словам вице-спикера иркутского парламента, председателя комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве Кузьмы Алдарова, для снижения административных барьеров установили требования к содержанию заявлений о постановке на учет и о снятии с учета пункта отгрузки древесины. Кроме того, парламентарии установили примерную форму заявлений и ответственность за уклонение от поставки на учет.
Председатель Заксобрания Сергей Брилка отметил, что новые законы о работе пунктов отгрузки и приемки древесины уже дали, по отзывам полиции, положительный эффект. По словам спикера парламента, поправки в закон носят практический характер и усилят ответственность участников рынка за несоблюдение законов региона.
Опрошенные «ФедералПресс» экономисты согласились с тем, что законодательные корректировки в лесной отрасли хорошо сказались на ней, уточнив, что серьезная доля в приросте доходной части бюджета области пришлась как раз на сферу лесодобычи, переработки и экспорта древесины.