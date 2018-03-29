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Инфраструктуру для саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске подготовят к ноябрю 2019 года
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Инфраструктуру для саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске подготовят к ноябрю 2019 года 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Вся инфраструктура, необходимая для проведения в Челябинске в 2020 году заседания Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и встречи лидеров БРИКС, будет готова к ноябрю 2019 года. Об этом заявил губернатор Челябинской области Борис Дубровский в Москве на межведомственном совещании под председательством советника президента РФ Антона Кобякова, сообщает пресс-служба фонда «Росконгресс».
"Мы с 2015 года планомерно занимаемся вопросами подготовки региона к мероприятиям [саммитам ШОС и БРИКС]: утверждена дорожная карта, определены все объемы работ. Вся инфраструктура будет готова к ноябрю 2019 года", — цитирует Дубровского пресс-служба.
В совещании принимали участие представители федеральных ведомств, правительства Челябинской области, фонда «Росконгресс» и других профильных организаций.
По информации пресс-службы, Кобяков отметил, что проведение столь значимых международных мероприятий в Челябинске призвано придать мощный импульс разностороннему развитию города и региона в целом. В частности, усовершенствуют конгрессно-выставочную, гостиничную, аэропортовую, дорожную инфраструктуру, применят передовые экологические решения и т.д.
Ранее сообщалось, президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в Челябинске в 2020 году саммитов ШОС и БРИКС. «Росконгресс» назначили единственным исполнителем осуществляемых Министерством финансов РФ закупок услуг, связанных с подготовкой и обеспечением председательства Российской Федерации в ШОС и БРИКС.
Челябинск — крупный промышленный город, деловой, научный и культурный центр Челябинской области. Население — 1,192 млн человек.
ШОС и БРИКС
Шанхайская организация сотрудничества — постоянно действующее региональное международное объединение, о создании которого объявили 15 июня 2001 года в Шанхае. Членами ШОС являются Россия, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан.
БРИКС — неформальное объединение пяти быстроразвивающихся стран: Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. Было основано в июне 2006 года.
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