Инфраструктуру для саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске подготовят к ноябрю 2019 года

"Мы с 2015 года планомерно занимаемся вопросами подготовки региона к мероприятиям [саммитам ШОС и БРИКС]: утверждена дорожная карта, определены все объемы работ. Вся инфраструктура будет готова к ноябрю 2019 года", — цитирует Дубровского пресс-служба.

В совещании принимали участие представители федеральных ведомств, правительства Челябинской области, фонда «Росконгресс» и других профильных организаций.

По информации пресс-службы, Кобяков отметил, что проведение столь значимых международных мероприятий в Челябинске призвано придать мощный импульс разностороннему развитию города и региона в целом. В частности, усовершенствуют конгрессно-выставочную, гостиничную, аэропортовую, дорожную инфраструктуру, применят передовые экологические решения и т.д.

Челябинск — крупный промышленный город, деловой, научный и культурный центр Челябинской области. Население — 1,192 млн человек.

ШОС и БРИКС

Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Шанхайская организация сотрудничества — постоянно действующее региональное международное объединение, о создании которого объявили 15 июня 2001 года в Шанхае . Членами ШОС являются Россия, Индия