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Биржи Европы снижаются в среднем на 1%
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Биржи Европы снижаются в среднем на 1% вслед за рынками США и Азии 

Прайм 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Индексы основных европейских фондовых бирж находятся в "красной" зоне в среду, поддерживая негативную динамику на площадках США и Азии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.37 мск французский индекс CAC 40 снижался на 1,11%, до 5058,76 пункта, немецкий DAX на 1,15%, до 11832,82 пункта, британский FTSE 100 — на 0,81%, до 6943,54 пункта.
Негатив на европейских площадках связан со снижением на биржах США во вторник на 1,4-2,9% на фоне распродаж в технологическом секторе страны. Давление на рынок оказали новости, связанные со скандалом вокруг утечки данных Facebook. Во вторник глава компании Facebook Марк Цукерберг решил присутствовать на слушаниях в конгрессе США для дачи пояснений в связи со скандалом вокруг утечки данных пользователей соцсети. На фоне разгорающегося скандала рыночная капитализация Facebook снизилась за 2 недели почти на 22% или 95,5 миллиарда долларов.
Вслед за рынками США снижением в диапазоне 0,8-2,5% отметились и биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), что также было негативно воспринято европейскими инвесторами.
В то же время немного ограничить негатив на европейских биржах помогает статистика из Германии. Так, исследовательская компания Gfk сообщила, что индекс доверия потребителей к экономике Германии за апрель неожиданно вырос до 10,9 пункта против показателя марта в 10,8 пункта. Аналитики ожидали снижения индикатора до 10,7 пункта.
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