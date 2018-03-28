В Подмосковье стали реже отправлять детей‑инвалидов в детдома

Число заявок на размещение детей с инвалидностью в детдомах уменьшилось в Подмосковье на 37% за последние девять месяцев, сообщила на пресс-конференции в среду министр социального развития Московской области Ирина Фаевская

«Количество обращений на размещение детей (с инвалидностью — ред.) в наши детдома за последние девять месяцев уменьшилось на 37%. Мы считаем это своим большим достижением», — сказала Фаевская.

Министр добавила, что с родителями, чьи дети-инвалиды находятся в интернатах, проводится работа с целью при возможности вернуть детей в семью. Для семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, в регионе действует ряд мер социальной поддержки. В частности, в 2018 году семьи, в которых есть дети-инвалиды школьного возраста, получат единовременную выплату в размере 13020 рублей.

По данным на начало 2018 года, в Подмосковье нет очереди на размещение в интернаты для взрослых с ограниченными возможностями здоровья, отметила Фаевская.