Количество детей‑инвалидов выросло в Подмосковье на 24% с 2013 года

Количество проживающих в Подмосковье детей с инвалидностью с 2013 года выросло на 24%, до 23 тысяч человек, сообщила на пресс-конференции в среду министр социального развития Московской области Ирина Фаевская

«Начиная с 2013 года количество детей-инвалидов, которые зарегистрированы в Московской области, к сожалению, неуклонно растет. В 2013 году их было порядка 18,5 тысяч человек, а сейчас это уже 23 тысячи», — сказала Фаевская.

Министр подчеркнула, что вместе с тем в регионе увеличилось число детей с ограниченными возможностями здоровья, которые получают образование.