Ещё
Количество детей‑инвалидов выросло в Подмосковье на 24% с 2013 года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Количество детей‑инвалидов выросло в Подмосковье на 24% с 2013 года 

РИАМО 22 минуты назад
Фото: РИАМО
Количество проживающих в Подмосковье детей с инвалидностью с 2013 года выросло на 24%, до 23 тысяч человек, сообщила на пресс-конференции в среду министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.
«Начиная с 2013 года количество детей-инвалидов, которые зарегистрированы в Московской области, к сожалению, неуклонно растет. В 2013 году их было порядка 18,5 тысяч человек, а сейчас это уже 23 тысячи», — сказала Фаевская.
Министр подчеркнула, что вместе с тем в регионе увеличилось число детей с ограниченными возможностями здоровья, которые получают образование.
Ранее Фаевская сообщила, что в Подмосковье в 2018 году планируют открыть пять мини-центров для реабилитации детей-инвалидов на территории Орехово-Зуева, Рузы, Черноголовки, Егорьевска и Рошаля.
РИАМО: последние новости
Центробанк снизил ключевую ставку до 7,25% 14 парков Москвы примут участие в акции «Час Земли» Пассажир «Шереметьева» пытался незаконно повезти 25 тыс евро
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названо окончательное число погибших в Кемерово334
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово122
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным1096
Пока вы спали: у россиянина нашли «коктейль Родченкова»29
«Вы сделали все, чтобы убить наших детей»238
Видео
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
01:51
«Они спасали детей в Кемерово»
Пожары Политика
00:29
Савченко опубликовала «предвыборный» ролик
В мире Украина
00:29
Савченко разделась перед камерой
Политика
01:37
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным
Политика Происшествия
00:24
Дибров откровенно о жене и друзьях-одиночках
Шоу-бизнес
00:24
Беговой сезон стартует 1 апреля
Новости Москвы
03:23
В Кемерово проверяют заявления о 78 жертвах пожара в ТЦ
Происшествия
00:54
Гигантские рыбы украсят станцию БКЛ «Нагатинский затон»
Новости Москвы
00:54
Названы дизайнеры двух будущих станций метро
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение