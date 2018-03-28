Операционные результаты могут привести к волатильности в акциях «Аэрофлота», — Аналитики компании «Атон»

Пассажирооборот Группы замедлился до 5% г/г, в том числе, до 4.5% на международных направлениях и до 5.8% — на внутренних направлениях. Это ниже среднего роста в секторе, который прибавил 10% г/г. Пассажирооборот самого Аэрофлота прибавил всего 3.0%, а России — упал на 9.6%. Среди позитивных моментов можно отметить, что замедление роста трафика было компенсировано улучшением коэффициента загрузки пассажирских кресел, который вырос на 90 бп до 78.1% за 2M18, включая рост на 5 пп до 80% на внутренних направлениях.

Росавиация уже публиковала предварительные операционные данные несколько недель назад, они близки к показателям Аэрофлота.

Вновь повторим, что слабые операционные результаты Аэрофлота за февраль частично объясняются плохими погодными условиями, из-за которых авиакомпании пришлось отменить несколько десятков рейсов. Она также отменила несколько рейсов с низким коэффициентом загрузки, что позитивно сказалось на рентабельности.

Первый квартал также является низким сезоном, и мы ожидаем, что трафик ускорится, начиная со 2К18, когда должно оказать поддержку возобновление полетов в Египет

Мы считаем, что операционные результаты могут привести к некоторой волатильности в акциях Аэрофлота, но нам нравятся долгосрочные перспективы компании.