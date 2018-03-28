Ещё
Операционные результаты могут привести к волатильности в акциях «Аэрофлота», — Аналитики компании «Атон»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Операционные результаты могут привести к волатильности в акциях «Аэрофлота», — Аналитики компании «Атон» 

Прайм 59 минут назад
Фото: Прайм
Пассажирооборот Группы замедлился до 5% г/г, в том числе, до 4.5% на международных направлениях и до 5.8% — на внутренних направлениях. Это ниже среднего роста в секторе, который прибавил 10% г/г. Пассажирооборот самого Аэрофлота прибавил всего 3.0%, а России — упал на 9.6%. Среди позитивных моментов можно отметить, что замедление роста трафика было компенсировано улучшением коэффициента загрузки пассажирских кресел, который вырос на 90 бп до 78.1% за 2M18, включая рост на 5 пп до 80% на внутренних направлениях.
Росавиация уже публиковала предварительные операционные данные несколько недель назад, они близки к показателям Аэрофлота.
Вновь повторим, что слабые операционные результаты Аэрофлота за февраль частично объясняются плохими погодными условиями, из-за которых авиакомпании пришлось отменить несколько десятков рейсов. Она также отменила несколько рейсов с низким коэффициентом загрузки, что позитивно сказалось на рентабельности.
Первый квартал также является низким сезоном, и мы ожидаем, что трафик ускорится, начиная со 2К18, когда должно оказать поддержку возобновление полетов в Египет.
Мы считаем, что операционные результаты могут привести к некоторой волатильности в акциях Аэрофлота, но нам нравятся долгосрочные перспективы компании.
Прайм: последние новости
Бумаги компаний РФ завершили торги в Лондоне в основном снижением Дождаться ясности, - Андрей Верников,замдиректора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Биткоин дешевеет более чем на 6% на новостях о запрете рекламы криптовалют в Twitter
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названо окончательное число погибших в Кемерово334
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово122
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным1096
Пока вы спали: у россиянина нашли «коктейль Родченкова»29
«Вы сделали все, чтобы убить наших детей»238
Видео
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
01:51
«Они спасали детей в Кемерово»
Пожары Политика
00:29
Савченко опубликовала «предвыборный» ролик
В мире Украина
00:29
Савченко разделась перед камерой
Политика
01:37
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным
Политика Происшествия
00:24
Дибров откровенно о жене и друзьях-одиночках
Шоу-бизнес
00:24
Беговой сезон стартует 1 апреля
Новости Москвы
03:23
В Кемерово проверяют заявления о 78 жертвах пожара в ТЦ
Происшествия
00:54
Гигантские рыбы украсят станцию БКЛ «Нагатинский затон»
Новости Москвы
00:54
Названы дизайнеры двух будущих станций метро
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение