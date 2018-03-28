УФАС подозревает копейских маршрутчиков в ценовом сговоре

1 декабря прошлого года бизнесмены синхронно подняли цены с 23 до 26 рублей.

УФАС усмотрело в действиях перевозчиков признаки нарушения Закона о защите конкуренции.

Курске, Ульяновске и Ведомство указало, что в других городах с населением менее 1 миллиона стоимость проезда ниже, чем в Копейске. Так, в Кемерове Абакане цена билета составляет всего 16-18 рублей.

Напомним, сейчас антимонопольщики рассматривают дело в отношении 31 перевозчика из Челябинска . По предварительной информации, в конце ноября 2017 года заключили антиконкурентное соглашение, синхронно увеличив цены на проезд с 23 до 25 рублей.

Ранее УФАС признало незаконным повышение стоимости проезда в Магнитогорске . Ведомство обязало перевозчиков вернуть первоначальную цену в срок до 7 марта, однако до сих пор требование антимонопольной службы выполнил лишь один предприниматель.

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