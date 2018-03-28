УФАС подозревает копейских маршрутчиков в ценовом сговоре 

1 декабря прошлого года бизнесмены синхронно подняли цены с 23 до 26 рублей.
Житель Копейска пожаловался в антимонопольную службу.
УФАС усмотрело в действиях перевозчиков признаки нарушения Закона о защите конкуренции.
Ведомство указало, что в других городах с населением менее 1 миллиона стоимость проезда ниже, чем в Копейске. Так, в Кемерове, Курске, Ульяновске и Абакане цена билета составляет всего 16-18 рублей.
Напомним, сейчас антимонопольщики рассматривают дело в отношении 31 перевозчика из Челябинска. По предварительной информации, в конце ноября 2017 года заключили антиконкурентное соглашение, синхронно увеличив цены на проезд с 23 до 25 рублей.
Ранее УФАС признало незаконным повышение стоимости проезда в Магнитогорске. Ведомство обязало перевозчиков вернуть первоначальную цену в срок до 7 марта, однако до сих пор требование антимонопольной службы выполнил лишь один предприниматель.
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