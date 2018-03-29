Исследование: Monero — не анонимная криптовалюта

Транзакции с биткоином можно отследить. Совсем другое дело — Monero. Многие именитые эксперты хвалили эту криптовалюту за реальную анонимность, которую она предоставляет. Но, похоже, Monero всё ещё не является 100% гарантией анонимности.

Популярный анонимный альткоин Monero не позволяет достигнуть полной анонимности при проведении транзакций, сообщает Wired со ссылкой на группу исследователей из университетов Принстона, Карнеги-Меллона, Бостона, Массачусетса и Иллинойса, опубликовавших работу, в которой они усомнились в приватных качествах Monero.

В технической документации исследования, которая будет представлена на симпозиуме Privacy Enhancing Technologies в июле этого года, описан весь период использования транзакций Monero с июля 2016 года. Именно тогда, Monero впервые был использован в качестве альтернативы биткоину для совершения сделок в даркнете: торговля запрещенными препаратами на анонимном маркетплейсе AlphaBay.

Принцип работы Monero заключается в том, что каждый переведённый токен смешивается с множеством других транзакций, таким образом, невозможно отследить, кто и кому отправил криптовалюту.

Изначально блокчейн Monero позволял своим пользователям отправлять транзакции без использования анонимности, то есть без смешивания монет. Проблема заключается в том, что монеты, которые использовались в этих транзакциях, уже были потрачены, и теперь информация об их перемещениях может использоваться для дальнейшего распутывания цепочки транзакций.

Другая проблема состоит во времени отправления транзакций. Когда в транзакции смешиваются реальные и ложные монеты, реальными, как правило, оказываются те, которые перемещались незадолго до совершения транзакции.

Разработчики Monero сообщили об устранении этой уязвимости, но эксперты говорят, что это уже не спасет положение и об анонимности, как таковой, говорить уже не приходится. Они поясняют, что отправителя в этой системе легко вычислить из-за сохранившихся данных прошлых транзакций, осуществленных пользователями до устранения погрешности.

Наблюдения, проводимые экспертами в системе транзакций Monero, показали, что 25% из них не являются законными. Эксперты заподозрили, что монету часто используют для сомнительной и незаконной деятельности. По мнению аналитиков, это ставит под сомнение надежность монеты XMR.

Разработчики Monero признают, что абсолютной анонимности достигнуть очень сложно, обеспечение в рамках всей системы — это постоянные процесс, требующий нескончаемой работы.

Ведущий разработчик Monero Риккардо Спаньи прокомментировал ситуацию: «К сожалению, анонимность — это вовсе не то, что может быть достигнуто однажды и будет сохраняться вечно. Это постоянная погоня за технологиями в битве за анонимность. На данный момент уже имеется целый перечень мер, которые мы могли бы предпринять для улучшения анонимности в нашей сети. Но пока проблема является неразрешимой, ведь никакие изменения не сделают транзакции на 100% анонимными».

Такого же мнения придерживается и разработчик Даниэль Лаример, который уже неоднократно называл «полную анонимность» — «иллюзией» и не советовал использовать анонимные монеты для нарушения законов или ухода от налогов.