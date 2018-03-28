Рынок США: цена к прибыли в сегменте старых технологий снижается от ожиданий инфляции, — Михаил Крылов, директор аналитического департамента «Golden Hills…

Биржа во вторник подешевела по индексам S&P 500 и Dow 30 в отсутствие новых сигналов о ходе переговоров по торговле США КНР . Бумаги компаний из Европы показали максимум роста за 6 недель по изменению ото дня ко дню. Валюта Китая на вершине за почти 3 года, и рекорд по росту у вона Республики Корея вслед за новостью о визите главы КНДР Кима в КНР впервые за время работы у власти, даром что о неофициальном.

Индекс S&P уменьшился на 1,7% до 2612,62 пункта из-за влияния макроэкономики на цену к прибыли в сегменте технологий. Ещё, давление на Nasdaq оказывало то, что Facebook продолжал снижаться после отказа выступить перед законодателями Великобритании на тему утечки сведений, и NVidia уменьшалась в цене вслед за приостановкой участия в испытаниях автопилота, в которых участились смерти. Индекс Dow 30 упал до 23857,71 пункта, на только 1,4%, благодаря росту General Electric (Nyse: GE, котировка $13,47) после сообщения о намерениях Уоррена Баффета купить долю в компании.

Напряжённость вокруг КНДР припала в восприятии инвесторов после визита Кима в Китай, поэтому котировки золота отступили на $1341 за унцию, тем не менее активы-убежища в цене, вследствие чего доходность трежерис снизилась до 2,78%. Пара евро/доллар припала до 1,239 после данных о падении индекса настроений в еврозоне, выделения транша Греции , усиления опасений за экономику Италии , хотя бумаги компаний Европы, в целом, пользовались спросом как отражение баланса ожиданий в отношении уменьшения смягчения ДКП. Нефть сорта Брент дешевела до $69,6 за баррель от данных API о росте запасов в США на 5,3 млн баррелей.

Оператор связи Verizon (Nyse: VZ, $47,31) вырос благодаря уверенности в удержании абонентов из сферы госбезопасности после подключения сегментации трафика и предоставления им преимуществ перед трафиком компаний, а также ввиду прогноза доходности 5% по дивидендам к цене бумаги, как хедж от замедления повышения ставок ФРС и, по технике, на отскоке от района поддержки 2013-2018 годов около $45 в район пересечения «медведями» ниже $50.

Производитель одежды и обуви Nike (Nyse: NKE, $66,17), который получает поддержку от новинок и имеет больше половины выручки вне США, дорожал на подтверждении прогноза компании по улучшению рентабельности на горизонте 3 года — отчётностью и конференц-коллом об ожиданиях сильного повышения валовой прибыльности за вычетом себестоимости в 2018-м.

Производитель газировки Coca-Cola (Nyse: KO, $42,89) дорожал от доходности дивидендов по прогнозу +3,7% в год, от падения цен на акцию в район медиан за 3 года (хотя зачем говорить именно о трёх), от спроса на вложения Баффета и на операционную рентабельность 27%, и помимо прочего, Coca-Cola — это бренд, спрос на который не зависит от торговых войн.

Написанное здесь не означает оферту купить акции роста, тем более, что ни одна из бумаг с высокими дивидендами, скорее всего, к ним не относится. Наоборот, мы говорим о стабильных консервативных вложениях, к которым пока только присматриваемся, как они себя ведут, какую рентабельность показывают для акционерного капитала и как это соотносится с капитализированностью.

В сфере макроэкономики, рост потребительских цен Америки в котировках трежерис пока +2,06%, тогда как рост общего ИПЦ +2,2% в год, таким образом, в процессе учёта инфляции заложено ожидание 6%-ного снижения цен к прибыли, и инвесторов беспокоят перспективы в силу зрелости темпов улучшения финрезультатов компаний США, увеличения выгод холдингов из-за рубежа от повышения цен в Америке с целью расширения выручки в резиденции с налогом 20% и в свете изменения внешней торговли США, при реальной ставке ФРС до сих пор ниже нуля, по базовому ИПЦ, -0,05% в год.

Допдавление на биржу оказывала нехватка в составе S&P новых лидеров, включая недавние IPO Dropbox и Zscaler. Сегодня на бирже размещение редактора генов Homology (символ FIXX), которое мы просто не могли посоветовать широкому кругу риск-профилей. Чтобы успеть на следующее размещение, необходимо подавать заявку заранее.