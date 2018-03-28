Жилье в Лондоне подешевело сильнее всего со времен финансового кризиса

По данным Hometrack, в 42% всех лондонских районов стоимость жилья снизилась за 2017 год — примерно на 5% в большинстве из них. Самый большой спад зафиксирован в центре — на 8%. Между тем, в Эдинбурге Ливерпуле и Манчестере наблюдается подъем цен на жилье, превышающий 7% в год, сообщает The Guardian

Хотя в большинстве лондонских районов по-прежнему наблюдается рост, в некоторых цены резко упали за последние два года. К примеру, в таких центральных районах, как Камден, Ислингтон, Уондсворт и Саутуарк. Сюда добавляются и пригороды: Хэрроу, Кингстон-апон-Темс и Элмбридж.

Последние данные от Национального управления статистики показывают, что годовой рост цен на жилье в стране несколько снизился до 4,9% в январе 2018 года по сравнению с 5% месяцем ранее. Средняя стоимость недвижимости в Великобритании осталась неизменной: $320 000 в январе.

В столице в целом за год цены выросли на $7 000 в январе — до $686 770, в то время как собственность на северо-востоке Англии — самой доступной части страны — подешевела почти на $10 000, до $173 800.

Hometrack предполагает, что разрыв между Севером и Югом в стоимости недвижимости постепенно сужается по мере того, как быстро развивающийся рынок недвижимости Лондона угасает. Ранее YourMove сообщил, что собственность подешевела в некоторых частях столицы до 15%, но подорожала примерно на 16,4% в Блэкберне.

Внутренний директор Hometrack Ричард Доннелл считает, что налоговые изменения повлияли на аппетит зарубежных и отечественных инвесторов в отношении местной собственности, а проблемы с доступностью еще более усугубляет неопределенность, вызванная Брекситом.

Цены на недвижимость в столице выросли на 86% с 2009 года, делая местное жилье недоступным для почти всех, кроме самых богатых. Сократилось и количество ипотечных кредитов — примерно на 2 000 за февраль, до 38 120. При этом Банк Англии думает над тем, чтобы повысить ставки.

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