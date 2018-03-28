Перевозчиков в Копейске заподозрили в ценовом сговоре

Дело об антиконкурентном соглашении возбудили в отношении 13 перевозчиков Копейска , сообщают в региональном УФАС

По данным ведомства, 1 декабря минувшего года владельцы маршрутных такси одновременно подняли цены с 23 до 26 рублей. С жалобой на действия предпринимателей в УФАС обратился житель города.

В антимонопольной службе отмечают, что в городах, сопоставимых с Копейском по численности населения, цены проезда на данный момент ниже. Так, в соседнем Кургане пассажиры платят от 20 до 23 рублей, в Курске Брянске — 18-20.

Уточняется, что первое заседание, где рассмотрят дело, состоится 17 апреля. А 4 апреля комиссия рассмотрит аналогичное дело в отношении челябинских перевозчиков, которые также одновременно подняли цены до 25 рублей.