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Перевозчиков в Копейске заподозрили в ценовом сговоре
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Перевозчиков в Копейске заподозрили в ценовом сговоре 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Дело об антиконкурентном соглашении возбудили в отношении 13 перевозчиков Копейска, сообщают в региональном УФАС.
По данным ведомства, 1 декабря минувшего года владельцы маршрутных такси одновременно подняли цены с 23 до 26 рублей. С жалобой на действия предпринимателей в УФАС обратился житель города.
В антимонопольной службе отмечают, что в городах, сопоставимых с Копейском по численности населения, цены проезда на данный момент ниже. Так, в соседнем Кургане пассажиры платят от 20 до 23 рублей, в Курске и Брянске — 18-20.
Уточняется, что первое заседание, где рассмотрят дело, состоится 17 апреля. А 4 апреля комиссия рассмотрит аналогичное дело в отношении челябинских перевозчиков, которые также одновременно подняли цены до 25 рублей.
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