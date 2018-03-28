Ещё
На Урале завели новое дело о сговоре владельцев маршруток
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

На Урале завели новое дело о сговоре владельцев маршруток 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА "Новый День"
В Челябинском УФАС завели очередное дело о сговоре на рынке маршрутных перевозок. После Челябинска и Магнитогорска под прицел антимонопольщиков попали маршрутки небольшого шахтерского городка.
— В отношении 13 перевозчиков Копейска возбуждено дело об антиконкурентном соглашении, — сообщила представитель УФАС региона Наталья Мартынюк. — Установлено, что 1 декабря прошлого года они синхронно повысили цену проезда с 23 до 26 рублей. Причем, новый тариф оказался выше, чем в других городах с населением менее миллиона человек. В Кургане стоимость проезда составляет 20-23 рубля, в Брянске и Абакане — 18-20 рублей, в Курсе и Ульяновске — 16-18 рублей.
Стоит отметить, что если вина владельцев копейских маршруток будет доказана, им грозят крупные оборотные штрафы. Та же участь грозит 31 перевозчику (!) Челябинска, в конце прошлого года поднявших свои цены с 23 до 25 рублей. А четырем перевозчикам Магнитогорска уже выданы предписания о снижении стоимости проезда с 25 до 20 рублей. Правда, пока его добровольно исполнил только один — остальные пытаются обжаловать решение УФАС в судебном порядке.
Российская Газета: последние новости
Беларусь первой в мире комплексно введет криптовалюты в закон Резко вырос спрос на паспортные программы Кипра Хакеры похитили в Японии криптовалюты на шесть миллионов долларов
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мизулина: это удар в спину для Путина333
Умер Олег Анофриев39
Друг Скрипаля призвал «дать им умереть»101
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово143
Тулеев обратился к жителям Кузбасса382
Видео
01:00
Друг Скрипаля призвал «дать им умереть»
В мире Другое
02:56
Путин дал поручения Медведеву после трагедии
Политика
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
00:07
«Повсюду дым»: в Петербурге загорелся крупный автоцентр
Пожары Происшествия
00:33
МЧС обратилось с предупреждением к москвичам
Новости Москвы Общество
01:32
Умер Виктор Калашников
Происшествия Оружие
02:31
Людей из кинозала в «Зимней вишне» выводила контролер
Происшествия
09:21
Управляющую «Зимней вишней» арестовали
Происшествия Криминал
00:53
Рапунцель ужаснула своим видом перед родами
Шоу-бизнес
00:45
Мизулина: это удар в спину для Путина
Политика Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение