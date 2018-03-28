На Урале завели новое дело о сговоре владельцев маршруток

В Челябинском УФАС завели очередное дело о сговоре на рынке маршрутных перевозок. После Челябинска Магнитогорска под прицел антимонопольщиков попали маршрутки небольшого шахтерского городка.

— В отношении 13 перевозчиков Копейска возбуждено дело об антиконкурентном соглашении, — сообщила представитель УФАС региона Наталья Мартынюк. — Установлено, что 1 декабря прошлого года они синхронно повысили цену проезда с 23 до 26 рублей. Причем, новый тариф оказался выше, чем в других городах с населением менее миллиона человек. В Кургане стоимость проезда составляет 20-23 рубля, в Брянске Абакане — 18-20 рублей, в Курсе и Ульяновске — 16-18 рублей.

Стоит отметить, что если вина владельцев копейских маршруток будет доказана, им грозят крупные оборотные штрафы. Та же участь грозит 31 перевозчику (!) Челябинска, в конце прошлого года поднявших свои цены с 23 до 25 рублей. А четырем перевозчикам Магнитогорска уже выданы предписания о снижении стоимости проезда с 25 до 20 рублей. Правда, пока его добровольно исполнил только один — остальные пытаются обжаловать решение УФАС в судебном порядке.