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Ещё 13 перевозчиков Южного Урала заподозрили в сговоре при повышении цен за проезд
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Ещё 13 перевозчиков Южного Урала заподозрили в сговоре при повышении цен за проезд 

74.ru 34 минуты назад
Фото: 74.ru
Антимонопольная служба возбудила административное дело в отношении 13 перевозчиков, работающих в Копейске. Компании 1 декабря синхронно повысили стоимость проезда до 26 рублей.
— С жалобой на действия предпринимателей к нам обратился житель Копейска, — рассказала пресс-секретарь Челябинского УФАС России Наталья Мартынюк. — Проверка показала, что все эти компании перевозят пассажиров по нерегулируемым тарифам. Однако одновременный рост цен за проезд на три рубля указывает на антиконкурентное соглашение перевозчиков, что противоречит законодательству (пункт1 части 1 статьи 11 закона «О защите конкуренции»). Кроме того, проезд в Копейске стоит дороже, чем в иных городах с численностью населения менее одного миллиона человек.
Проезд дешевле в таких городах, как Кемерово, Абакан (республика Хакасия, 18 рублей), Курск (16–18 рублей), Курган (20–23 рубля), Брянск (18–20 рублей), Ульяновск (17–18 рублей).
Первое заседание комиссии УФАС по рассмотрению данного дела назначено на 17 апреля.
Сейчас антимонопольная служба также рассматривает дело в отношении 31 перевозчика Челябинска. По предварительной информации, они заключили антиконкурентное соглашение в конце ноября 2017 года, синхронно увеличив цены на проезд с 23 до 25 рублей. Заседание назначено на 4 апреля в 14:00.
Ранее ведомство уже признало нарушение антимонопольного законодательства в действиях четырех перевозчиков Магнитогорска. Им предписано снизить цены на проезд с 25 до 20 рублей на маршрутах № 13, 15, 22, 50, 48, 40, 55, 47, 33, 37 и 56.
Один из предпринимателей уже отчитался об исполнении этого предписания. Остальные перевозчики обжалуют решение УФАС в суде.
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