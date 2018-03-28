Ещё 13 перевозчиков Южного Урала заподозрили в сговоре при повышении цен за проезд

Антимонопольная служба возбудила административное дело в отношении 13 перевозчиков, работающих в Копейске . Компании 1 декабря синхронно повысили стоимость проезда до 26 рублей.

— С жалобой на действия предпринимателей к нам обратился житель Копейска, — рассказала пресс-секретарь Челябинского УФАС России Наталья Мартынюк. — Проверка показала, что все эти компании перевозят пассажиров по нерегулируемым тарифам. Однако одновременный рост цен за проезд на три рубля указывает на антиконкурентное соглашение перевозчиков, что противоречит законодательству (пункт1 части 1 статьи 11 закона «О защите конкуренции»). Кроме того, проезд в Копейске стоит дороже, чем в иных городах с численностью населения менее одного миллиона человек.

Первое заседание комиссии УФАС по рассмотрению данного дела назначено на 17 апреля.

Сейчас антимонопольная служба также рассматривает дело в отношении 31 перевозчика Челябинска . По предварительной информации, они заключили антиконкурентное соглашение в конце ноября 2017 года, синхронно увеличив цены на проезд с 23 до 25 рублей. Заседание назначено на 4 апреля в 14:00.

Ранее ведомство уже признало нарушение антимонопольного законодательства в действиях четырех перевозчиков Магнитогорска . Им предписано снизить цены на проезд с 25 до 20 рублей на маршрутах № 13, 15, 22, 50, 48, 40, 55, 47, 33, 37 и 56.

Один из предпринимателей уже отчитался об исполнении этого предписания. Остальные перевозчики обжалуют решение УФАС в суде.