СМИ: Коломойский устраивал фейковые слушания в подвале Капитолия 

Об этом ссобщает The Daily Beast.
Как отмечается, теневая группа лоббистов арендовала комнату в подвале Капитолия для съемок фиктивных слушаний Конгресса США для украинского телевидения.
По данным The Weekly Standard, фиктивные слушания транслировалось на канале «NewsOne»на Украине. Для зрителям это действо называлось «Комитет по вопросам финансов Конгресса США». При этом ни одного члена Конгресса на этих слушаниях на самом деле не было. В ходе заседаний обсуждались «шокирующие подробности» о высоком уровне коррупции в НБУ.
Среди участников мероприятия названы народный депутат Сергей Тарута, экс-сотрудник НБУ Александр Завадецкий, и Джеймс Вулси, бывший директор ЦРУ под президентством Билла Клинтона, который также работал советником кампании президента Трампа.
Источники The Daily Beast сообщают, что фейковые слушания финансировал Анатолий Моткин, экс-помощник грузинского олигарха Бадри Патаркацишвили, которого обвиняли в подготовке к силовой смене власти в Грузии. В то же время эксперт аналитического центра Atlantic Council Андерс Аслунд заявил The Daily Beast, что движущей силой этого события стал олигарх Игорь Коломойский, который вместе с партнерами потерял много средств после национализации «Приватбанка».
По словам Аслунда, у Коломойского было много причин, чтобы дискредитировать главу НБУ Валерию Гонтареву, которая была объектом слушаний.
«Это был Коломойский. Он хитрый и умный. Коломойский — человек, который делает бизнес доведением до банкротстсва, а не за счет получения прибыли», — подчеркнул он.
Адвокат Коломойского ситуацию не комментирует.