СМИ: Коломойский устраивал фейковые слушания в подвале Капитолия

Об этом ссобщает The Daily Beast.

Как отмечается, теневая группа лоббистов арендовала комнату в подвале Капитолия для съемок фиктивных слушаний Конгресса США для украинского телевидения.

По данным The Weekly Standard, фиктивные слушания транслировалось на канале «NewsOne»на Украине . Для зрителям это действо называлось «Комитет по вопросам финансов Конгресса США». При этом ни одного члена Конгресса на этих слушаниях на самом деле не было. В ходе заседаний обсуждались «шокирующие подробности» о высоком уровне коррупции в НБУ.

Источники The Daily Beast сообщают, что фейковые слушания финансировал Анатолий Моткин, экс-помощник грузинского олигарха Бадри Патаркацишвили , которого обвиняли в подготовке к силовой смене власти в Грузии . В то же время эксперт аналитического центра Atlantic Council Андерс Аслунд заявил The Daily Beast, что движущей силой этого события стал олигарх Игорь Коломойский , который вместе с партнерами потерял много средств после национализации «Приватбанка».

По словам Аслунда, у Коломойского было много причин, чтобы дискредитировать главу НБУ Валерию Гонтареву , которая была объектом слушаний.

«Это был Коломойский. Он хитрый и умный. Коломойский — человек, который делает бизнес доведением до банкротстсва, а не за счет получения прибыли», — подчеркнул он.

Адвокат Коломойского ситуацию не комментирует.