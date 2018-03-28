В Новосибирской области ввели в эксплуатацию третий фельдшерско-акушерский пункт за год

НОВОСИБИРСК , 28 марта. / ТАСС /. Новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) начал работать в среду в Черепановском районе Новосибирской области . Как сообщила пресс-служба правительства региона, это третий за 2018 год открытый ФАП в сельских районах области, а до конца года их планируется построить еще девять.

"Всего в течение 2018 года запланировано строительство 12 фельдшерско-акушерских пунктов. За последние два года в связи с введением в эксплуатацию новых ФАПов около 21 тысячи жителей сельских территорий получили возможность получения качественной медицинской помощи, в этом году это число увеличится более чем вдвое", — уточнили в пресс-службе.

Новый модульный ФАП, на строительство которого было потрачено почти 9 млн рублей, заработал в поселке Майский Черепановского района. Этот поселок с населением в 1 тыс. человек находится в 8 км от Центральной районной больницы, поэтому вопрос появления отдельного фельдшерского пункта был для жителей поселка очень актуальным. Как пояснили в администрации, до ввода нового модульного строения, фельдшерско-акушерский пункт работал в здании сельского совета.

В прошлом году в Новосибирской области было введено в эксплуатацию 13 фельдшерско-акушерских пунктов в сельских районах. Их строительство осуществляется в рамках реализации мероприятий госпрограммы по развитию здравоохранения Новосибирской области до 2020 года.