Ещё
РЖД проводит акцию «Безопасность»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

РЖД проводит акцию «Безопасность» 

Обручевский меридиан 58 минут назад
Фото: Обручевский меридиан
В канун весенних школьных каникул на Московской железной дороге проводится совместная с правоохранительными органами профилактическая акция «Безопасность».
Ее цель — напомнить правила безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта. Цель акции — предупредить и снизить количество несчастных случаев на МЖД, в том числе несовершеннолетними.
Во время акции железнодорожники совместно с сотрудниками полиции проводят рейды в местах, где пешеходы регулярно нарушают правила безопасности. Особое внимание уделяется образовательным учреждениям, расположенным в непосредственной близости от объектов транспорта, где со школьниками ведутся разъяснительные лекции-беседы о соблюдении правил безопасного поведения и ответственности за их нарушение, с демонстрацией видеороликов и раздачей наглядных памяток.
Основной причиной, которая приводит к несчастным случаям на железнодорожном транспорте, является нарушение пешеходами правил безопасного поведения. Самые распространенные нарушения — хождение по путям в неустановленных местах, а также переход железной дороги перед приближающимся поездом.
Московская железная дорога напоминает гражданам о необходимости строго соблюдать правила безопасности на железной дороге.
Обручевский меридиан: последние новости
Час Земли прошел в Обручевском районе «Синема-парк» и «Формула кино» проведут проверки пожарной безопасности «Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве на 28 марта
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным962
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово79
Пентагон раскрыл «истинную цель» отравления Скрипаля63
Свидетель назвал поджигателя «Зимней вишни»33
Перестройка системы: деньги возьмут у населения131
Видео
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
01:51
«Они спасали детей в Кемерово»
Пожары Происшествия
01:37
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным
Политика Происшествия
02:57
Водку известным актерам таскали водолазы
Шоу-бизнес
00:25
«Вы сделали все, чтобы убить наших детей»
Происшествия Статьи
01:17
СК опубликовал видео из сгоревшего ТЦ в Кемерово
Пожары Происшествия
00:38
Украина нашла способ защититься от «Северного потока-2»
Компании Украина
04:00
Российская «Щука» проиграла старой британской подлодке
Оружие Армия
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
02:30
Пентагон раскрыл «истинную цель» отравления Скрипаля
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение