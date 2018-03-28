Власти Самары пообещали не повышать в 2018 году стоимость проезда в общественном транспорте

Стоимость проезда в общественном транспорте Самары сохранится на уровне 25 рублей. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

— Повышение стоимости проезда в общественном транспорте городского округа Самара в 2018 году не планируется, — уточнили чиновники.

Слухи о повышении стоимости проезда в Самаре появились еще осенью 2017 года. Поводом для этого стала публикация документа, в котором обозначено, что департамент транспорта и департамент финансов и экономического развития Самары предлагают увеличить тариф до 27 рублей по наличному расчету. Позже руководство администрации дало пояснения по этому поводу.

— В интернет попала служебная записка. И там был обозначен вопрос о повышении главного расчетного тарифа. Это чисто процедурный вопрос, необходимый для формирования бюджета. Увеличение стоимости проезда для населения мы не обсуждали и не обсуждаем, — комментировал ситуацию первый замглавы города Владимир Василенко.

В последний раз тариф повышали 1 октября 2016 года. Цена поездки выросла с 23 до 25 рублей. Решение властей привело к целой череде акций протестов. В частности, среди недовольных оказались студенты. В итоге городская администрация приняла решение снизить стоимость транспортной карты для учащихся школ и вузов.