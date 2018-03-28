Биржи АТР снижаются на ослаблении индексов США

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) утром в среду торгуются в минусе, давление на индексы региона оказывают американские рынки, которые закрылись снижением на 1,4-3% на фоне ослабления технологического сектора, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.28 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 1,11%, до 3131,48 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 0,75%, до 1815,88 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,47%, до 30336,92 пункта. Корейский KOSPI опускался на 1,31%, до 2419,95 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,68%, до 5792,8 пункта, Nikkei 225 — на 1,59%, до 20978,16 пункта.

Индексы США закрылись снижением до 3%, причем акции Facebook подешевели на 4,9% на фоне новостей о скандале с утечкой данных. Во вторник СМИ сообщили со ссылкой на источники, что глава компании Facebook Марк Цукерберг принял решение присутствовать на слушаниях в конгрессе США для дачи пояснений в связи со скандалом вокруг утечки данных пользователей соцсети.

По данным источников, Цукерберг согласился принять участие в слушаниях после сильного давления со стороны парламентариев, СМИ и общественности.