Волгоградское УФАС заподозрило две организации в сговоре на торгах

Антимонопольщики рассматривают дело по признакам сговора на торгах, проводившихся в 2015 году крупным волгоградским предприятием.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном УФАС, в рамках рассмотрения дела представители ведомства запросили у московской фирмы ООО «ППМ-Строительство», участвовавшей в торгах, информацию и документы. Однако организация проигнорировала контролирующий орган без объяснения причин. Антимонопольщики привлекли ее за это к административной ответственности и оштрафовали на 70 000 рублей.