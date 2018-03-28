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Волгоградское УФАС заподозрило две организации в сговоре на торгах
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Волгоградское УФАС заподозрило две организации в сговоре на торгах 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Антимонопольщики рассматривают дело по признакам сговора на торгах, проводившихся в 2015 году крупным волгоградским предприятием.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном УФАС, в рамках рассмотрения дела представители ведомства запросили у московской фирмы ООО «ППМ-Строительство», участвовавшей в торгах, информацию и документы. Однако организация проигнорировала контролирующий орган без объяснения причин. Антимонопольщики привлекли ее за это к административной ответственности и оштрафовали на 70 000 рублей.
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