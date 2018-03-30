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Роботы для аукционов помогли пермскому УФАС выявить сговоры на торгах
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Роботы для аукционов помогли пермскому УФАС выявить сговоры на торгах 

АиФ Пермь 2 часа назад
Фото: АиФ Пермь
Пермское УФАС, проверив действия электронных роботов для проведения аукционов, обнаружило признаки сговоров на торгах между двумя коммерческими компаниями.
Сотрудники управления проанализировали настройки и поведение аукционных роботов — программного обеспечения, используемого участниками закупок для автоматизированного участия в торгах.
Установлено, что компании ООО «МЕД С» и ООО «МикроТех» при участии в нескольких электронных аукционах по поставке материалов для медицинских лабораторий края использовали роботов с одинаковыми настройками. Программное обеспечение было настроено так, что торги завершались в первую же секунду с минимальным снижением — 0,5%.
В УФАС считают, что компании ещё до начала торгов договаривались, что из них должен победить в аукционе, а также сразу определяли, до какого уровня можно снизить цену, и уверены, что компании симулировали конкурентную борьбу друг с другом. Компании добровольно признали, что нарушали антикоррупционное законодательство при проведении более чем десятка аукционов.
Пермское УФАС выдало предписание ООО «МЕД С» не допускать нарушения пункта 2 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции».
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