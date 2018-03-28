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Мэрия закупила 15 тысяч мусорных мешков для субботников
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Мэрия закупила 15 тысяч мусорных мешков для субботников 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
В прошлом году в рамках акции по уборке города было вывезено более трех с половиной тысяч тонн мусора.
Масштабная уборка Петрозаводска от накопившегося за зиму мусора начнется в третьей декаде апреля, сообщили в пресс-службе администрации. По словам начальника управления благоустройства и экологии Анны Дудыриной, в этом году для проведения субботников уже закуплены 15 тысяч мешков для мусора и строительные перчатки.
— Ранее мешки, перчатки для работы выдавались в администрации города, но теперь мы определим место, где перед началом субботников будет производиться их выдача,
— сказала представитель мэрии, добавив, что о месте сообщат позднее. График акции «Чистый Петрозаводск» составят после 9 апреля.
В 2017 году за время акции с апреля по июнь сотрудники мэрии провели более 600 субботников. С территории столицы Карелии было вывезено более трех с половиной тысяч тонн мусора, ликвидировано несколько несанкционированных свалок.
По материалам: ptzgovorit.ru
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