Мэрия закупила 15 тысяч мусорных мешков для субботников

В прошлом году в рамках акции по уборке города было вывезено более трех с половиной тысяч тонн мусора.

Масштабная уборка Петрозаводска от накопившегося за зиму мусора начнется в третьей декаде апреля, сообщили в пресс-службе администрации. По словам начальника управления благоустройства и экологии Анны Дудыриной, в этом году для проведения субботников уже закуплены 15 тысяч мешков для мусора и строительные перчатки.

— Ранее мешки, перчатки для работы выдавались в администрации города, но теперь мы определим место, где перед началом субботников будет производиться их выдача,

— сказала представитель мэрии, добавив, что о месте сообщат позднее. График акции «Чистый Петрозаводск» составят после 9 апреля.