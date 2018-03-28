Ещё
Названы районы Москвы с наибольшим падением цен на новостройки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Названы районы Москвы с наибольшим падением цен на новостройки 

Inmyroom 1 час назад
Фото: Inmyroom
Средняя цена квадратного метра в московских новостройках за последние 12 месяцев снизилась на 1,7% (202,3 тыс. руб.), а средняя стоимость квартиры выросла на 0,5%, пишет РБК. Самое сильное падение отмечено в новомосковских поселениях Сосенское (–14,5%), Московский (–11,5%), Филимонковское (–6%).
В районах Старой Москвы наибольшее снижение стоимости «квадрата» с марта 2016-го по март 2017 года отмечено в Академическом (–10,4%), Чертанове Южном (–7,4%), Нагатинском Затоне (–4,6%).
В некоторых районах Москвы аналитики также отметили существенный рост цен в новостройках: в Лефортове (+15,1%), Свиблове (+14,8%), Пресненском районе (+14,3%), Щукине (+13,3%), Хорошево-Мневниках (+12,7%), Даниловском (+11,9%), Рязанском (+10,6%), Бутырском (+9,5%) районах, Кунцеве (+7,6%) и Дмитровском (+6,1%).
Inmyroom: последние новости
Названы российские мегаполисы с самым доступным жильем Госдума приняла закон о прямых расчетах в ЖКХ без управляющих компаний Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным474
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово22
Госдеп признал отсутствие доказательств по делу Скрипаля159
Отец охранника рассказал об отключении сигнализации74
«Нафтогаз» оценил решение ФРГ по «Северному потоку-2»39
Видео
01:17
СК опубликовал видео из сгоревшего ТЦ в Кемерово
Пожары Происшествия
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
00:57
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово
Происшествия
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:45
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово
Происшествия
04:24
В Петербурге посчитали бездомных
Общество
00:37
Мария Ивакова признала зависимость
Шоу-бизнес
01:56
Переброска новейших Су-35С на Итуруп попала на видео
Армия
02:31
Российского актера поразили рак и анорексия
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение