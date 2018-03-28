Названы районы Москвы с наибольшим падением цен на новостройки

Средняя цена квадратного метра в московских новостройках за последние 12 месяцев снизилась на 1,7% (202,3 тыс. руб.), а средняя стоимость квартиры выросла на 0,5%, пишет РБК. Самое сильное падение отмечено в новомосковских поселениях Сосенское (–14,5%), Московский (–11,5%), Филимонковское (–6%).

В районах Старой Москвы наибольшее снижение стоимости «квадрата» с марта 2016-го по март 2017 года отмечено в Академическом (–10,4%), Чертанове Южном (–7,4%), Нагатинском Затоне (–4,6%).

В некоторых районах Москвы аналитики также отметили существенный рост цен в новостройках: в Лефортове (+15,1%), Свиблове (+14,8%), Пресненском районе (+14,3%), Щукине (+13,3%), Хорошево-Мневниках (+12,7%), Даниловском (+11,9%), Рязанском (+10,6%), Бутырском (+9,5%) районах, Кунцеве (+7,6%) и Дмитровском (+6,1%).