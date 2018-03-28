Moody's снизило кредитный рейтинг Tesla до «B3» 

Фото: Mauritz Antin/EPA-EFE Москва, 27 марта — «Вести. Экономика». Рейтинговое агентство Moody's Investors Service объявило о снижении кредитного рейтинга долгосрочных обязательств Tesla, Inc., отметив риски дальнейшего ухудшения оценки кредитных обязательств компании. Рейтинг долгосрочных обязательств Tesla по версии Moody's был снижен с «B2» до «B3», прогноз по рейтингу — «негативный». В Moody's отметили, что Tesla не может реализовать заявляемые планы по производству Tesla Model 3 и в дальнейшем рейтинг может опуститься еще ниже. «Рейтинги Tesla's отражают существенную задержку в темпах производства электромобиля Model 3. Компания также испытывает проблемы с ликвидностью из-за отрицательного денежного потока, а также приближения сроков погашения конвертируемых обязательств ($230 млн в ноябре 2018 г. и $920 млн в марте 2019 г). Tesla произвела только 2 452 автомобилей в течение IV квартала 2017 г; в настоящий момент компания заявляет о планах в достижении производства в 2 500 машин к концу марта 2018 г. и 5 000 машин к концу июня 2018 г. Год назад компания прогнозировала, что темпы производства составят 5 000 машин к концу 2017 г. и 10 000 машин к концу 2018 г. Рейтинг Tesla может подвергнуться дальнейшему снижению в случае, если компания не сможет выполнить обновленные цели по производству Model 3». Текущий кредитный рейтинг Tesla по версии Moody's на уровне «B3», а также S&P Global Ratings ("B-" аналогичном кредитной оценки «B3» по версии Moody's) характеризует долговые обязательства компании Илона Маска как «неинвестиционные» ("мусорные") и «высоко спекулятивные». По итогам торгов на Nasdaq 28 марта 2018 г. акции Tesla упали более чем на 8%.