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Монголия получит 130 млн долларов от АБР для повышения качества воздуха в Улан-Баторе
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Монголия получит 130 млн долларов от АБР для повышения качества воздуха в Улан-Баторе 

ИА Синьхуа 1 час назад
Улан-Батор, 27 марта /Синьхуа/ — Для повышения качества воздуха в Улан-Баторе и улучшения состояния здоровья населения Монголия получит 130 млн долларов от Азиатского банка развития. Об этом сегодня сообщают местные СМИ.
Размер первого транша составит 100 млн долларов, второго — 30 млн долларов.
Из-за сжигания угля в зимний период Улан-Батор превращается одним из наиболее загрязненных столиц мира. Образовавшийся смог в столице Монголии создает серьезные риски для здоровья детей и взрослых. В настоящее время более 800 тыс. жителей юрточных районов Улан-Батора до сих не подключены к системе центрального отопления и водоснабжения.
С 1992 года в Монголии были реализованы около 280 проектов и программ АБР на общую сумму в 1,9 млрд долларов. —0—
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