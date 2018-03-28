Монголия получит 130 млн долларов от АБР для повышения качества воздуха в Улан-Баторе

Улан-Батор , 27 марта / Синьхуа / — Для повышения качества воздуха в Улан-Баторе и улучшения состояния здоровья населения Монголия получит 130 млн долларов от Азиатского банка развития. Об этом сегодня сообщают местные СМИ.

Размер первого транша составит 100 млн долларов, второго — 30 млн долларов.

Из-за сжигания угля в зимний период Улан-Батор превращается одним из наиболее загрязненных столиц мира. Образовавшийся смог в столице Монголии создает серьезные риски для здоровья детей и взрослых. В настоящее время более 800 тыс. жителей юрточных районов Улан-Батора до сих не подключены к системе центрального отопления и водоснабжения.

С 1992 года в Монголии были реализованы около 280 проектов и программ АБР на общую сумму в 1,9 млрд долларов. —0—