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Рынок акций Колумбии закрылся ростом, COLCAP прибавил 0,68%
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Рынок акций Колумбии закрылся ростом, COLCAP прибавил 0,68% 

Investing.com Россия 56 минут назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Колумбии завершил торги вторника ростом за счет укрепления секторов промышленности, финансов и услуг.
На момент закрытия на Колумбийской фондовой бирже COLCAP подорожал на 0,68%.
В лидерах роста среди компонентов индекса COLCAP по итогам сегодняшних торгов были акции Bancolombia Pf (CN:BIC_p1), которые подорожали на 1.020,0 п. (3,47%), закрывшись на отметке в 30.400,0. Котировки Cemargos (CN:CCB) выросли на 280,0 п. (2,98%), завершив торги на уровне 9.680,0. Бумаги Ecopetrol SA (CN:ECO) выросли в цене на 75,0 п. (2,78%), закрывшись на отметке 2.775,0.
Лидерами падения стали акции Avianca Holdings Pf (CN:AVT_p), цена которых упала на 145,0 п. (4,54%), завершив сессию на отметке 3.050,0. Акции Grupo Aval Acciones y Valores SA Pref (CN:GAA_p) поднялись на 35,0 п. (2,92%), закрывшись на уровне 1.165,0, а Almacenes Exito SA (CN:IMI) снизились в цене на 420,0 п. (2,59%) и завершили торги на отметке 15.820,0.
На Колумбийской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (1) превысило количество закрывшихся в плюсе (0).
Фьючерс на фьючерс на кофе США С с поставкой в мае прибавил 0,58%, или 0,68, достигнув отметки $118,85. Что касается других товаров, цены на фьючерс на какао США с поставкой в мае снизились на 2,54%, или 67,00, до $2.567,50. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в апреле подешевели на 0,77%, или 10,50, до отметки $1.344,50 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара USD/COP снизилась на 1,10% до 2.771,81, а котировки BRL/COP упали на 1,51%, достигнув отметки 832,90.
Фьючерс на индекс USD вырос на 0,37% до 88,97.
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