Ещё
Биржи США потеряли 1,4-2,9% на фоне снижения компаний технологического сектора
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Биржи США потеряли 1,4-2,9% на фоне снижения компаний технологического сектора 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 27 мар /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы США во вторник уменьшились на 1,4-2,9% на фоне распродаж в технологическом секторе, свидетельствуют данные торгов.
Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 1,43%, до 23857,71 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 2,93%, до 7008,81 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,73%, до 2612,62 пункта.
Акции технологического сектора во вторник продолжили снижение. Так, бумаги Facebook подешевели на 4,92% на фоне сообщений о том, что глава компании Марк Цукерберг принял решение присутствовать на слушаниях в конгрессе США для дачи пояснений в связи со скандалом вокруг утечки данных пользователей соцсети.
Ранее газета The New York Times сообщила, что сотрудничавшая с Дональдом Трампом во время предвыборной кампании Cambridge Analytica незаконно получила данные 50 миллионов пользователей Facebook. На основании собранных данных исследователи оценивали политические предпочтения избирателей и показывали им рекламу, которая прямо попадала в зону их интересов.
"Мы видим ротацию в технологических акциях, которые переоценены, но неясно, куда перетекают деньги", — сказал агентству Marketwatch старший инвестстратег Tower Bridge Advisors Джеймс Мейер.
В понедельник СМИ сообщили о том, что Китай и США начали переговоры по поводу того, чтобы не допустить торговой войны и обеспечить Соединенным Штатам более широкий доступ к рынку материкового Китая. Более того, официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявил, что Китай готов к диалогу с США на тему противоречий в торговле. А министр финансов США Стивен Мнучин выразил надежду на то, что стороны достигнут соглашения, чтобы избежать введения ввозных пошлин.
Как сообщила во вторник аналитическая компания Conference Board, индекс доверия потребителей в стране в марте снизился до 127,7 пункта с пересмотренного показателя февраля в 130 пунктов. При этом аналитики ждали роста до 131 пункта с первоначальной февральской оценки, которая составила 130,8 пункта, что является максимумом с 2000 года.
Кроме того, индекс цен на жилье Case-Shiller в январе увеличился на 6,4% по сравнению с январем прошлого года, тогда как эксперты ожидали роста на 6,1%.
Прайм: последние новости
Биткоин дешевеет более чем на 6% на новостях о запрете рекламы криптовалют в Twitter Биткоин продолжает дешеветь на решении Twitter запретить рекламу криптовалют Цены на нефть перешли к снижению в ожидании роста запасов в США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликованы «доказательства» Лондона по делу Скрипаля101
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным256
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово11
Козловский назвал реальное число жертв в Кемерово424
Захарова рассказала о провале Мэй309
Видео
01:17
СК опубликовал видео из сгоревшего ТЦ в Кемерово
Пожары Происшествия
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
00:57
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово
Происшествия
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:45
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово
Происшествия
04:24
В Петербурге посчитали бездомных
Общество
00:37
Мария Ивакова признала зависимость
Шоу-бизнес
01:56
Переброска новейших Су-35С на Итуруп попала на видео
Армия
02:31
Российского актера поразили рак и анорексия
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение