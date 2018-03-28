Цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае уменьшились на 0,64% — до $69,66 за баррель.

Майские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,81%, составив $64,72 за баррель.