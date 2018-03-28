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Цены на нефть снижаются
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Цены на нефть снижаются 

RT на русском 46 минут назад
Фото: РИА Новости
Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае уменьшились на 0,64% — до $69,66 за баррель.
Майские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,81%, составив $64,72 за баррель.
RT на русском: последние новости
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