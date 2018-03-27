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Создавать аналог Face ID слишком дорого?
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Создавать аналог Face ID слишком дорого? 

Apple Insider 58 минут назад
Фото: Apple Insider
В своем новом сообщении издание DigiTimes утверждает, что большинство производителей Android-смартфонов решили отказаться от разработки аналога Face ID. Вместо этого компании сделают акцент на дальнейшем развитии сканеров отпечатков пальцев, внедрив их непосредственно в экран.
Заявляется, что главной причиной стала высокая отпускная цена на модули и большие сложности в разработке. Например, стоимость TrueDepth-камеры, которая фигурирует в iPhone X, — 60 долларов, при общей цене смартфона в 999 долларов. Неудивительно, что производители сделали выбор в пользу дактилоскопических сенсоров, стоимость которых значительно ниже.
Более того, технология непрерывно совершенствуется — Qualcomm уже обладает технологией, где сканер отпечатка размещается под дисплеем. Ожидается, что Huawei Mate 11 станет первым массовым продуктом подобного рода.
Еще одна причина — возможное нарушение патентных прав, поскольку такие модули работают по схожему принципу проекции лазерных точек. Исходя из этого, ждать аналога Face ID в Android-смартфонах в ближайшее время не стоит. По крайней мере до тех пор, пока это не станет выгодно как производителю, так и конечному потребителю.
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